Apple publie macOS Ventura 13.2.1

Pour lancer le téléchargement et l'installation de macOS 13.2.1, voici le chemin à suivre :

Dès ce soir, les propriétaires de Mac peuvent installer la mise à jour macOS 13.2.1, une nouvelle version logicielle qui promet des "corrections de plusieurs bugs importants" qui sont arrivés avec macOS 13.2 et les mises à jour précédentes. Apple précise également que macOS 13.2.1 joue un rôle majeur en bouchant plusieurs failles de sécurité qui peuvent être exploitées à tout moment par des personnes ou organismes malveillants.

Après iOS 16.3.1 et iPadOS 16.3.1 qui ont été mis en ligne il y a seulement quelques minutes, Apple passe désormais aux Mac avec une mise à jour corrective importante qui permet de résoudre plusieurs bugs. L'ensemble des utilisateurs de Mac qui sont éligibles à macOS Ventura peuvent installer dès maintenant cette mise à jour qui se dit "bénéfique" pour votre utilisation quotidienne et votre sécurité !

iPhoneSoft finance la production de son contenu et ses serveurs grâce à une publicité modérée et non intrusive. Merci d'ajouter iPhoneSoft.fr en exception de votre bloqueur de publicité.