Apple publie une deuxième Release Candidate de macOS Ventura 13.4

Apple a diffusé une deuxième version Release Candidate (RC) de macOS Ventura 13.4 aux développeurs à des fins de test, quelques jours seulement après la publication de la première RC qui accompagnait iOS 16.5, notamment. La RC représente la version finale de macOS Ventura 13.4 qui sera mise à la disposition du public la semaine prochaine.

Comment installer la nouvelle Release Candidate

Les développeurs enregistrés peuvent télécharger la version bêta via l'Apple Developer Center et après avoir installé le profil approprié, les versions bêta étant disponibles via le mécanisme de mise à jour du logiciel dans les paramètres système.

Quelles nouveautés ?

Selon les notes de publication d'Apple, la mise à jour ajoute un flux Sports dans la barre latérale d'Apple News (toujours indisponible en France) et corrige plusieurs bogues, dont un qui entravait la fonction de déverrouillage automatique du Mac avec l'Apple Watch. Sans oublier un correctif pour les claviers Bluetooth qui ont du mal à se connecter au Mac.



macOS 13.4 ajoute également la méthode d'installation simplifiée des versions bêta, introduite pour la première fois dans iOS 16.4. Avec cette mise à jour, les développeurs et les bêta-testeurs publics inscrits aux programmes respectifs d'Apple peuvent activer les mises à jour bêta à partir des Réglages système sur le Mac, sans avoir besoin d'installer un profil. Pour cela, il faut que l’identifiant Apple utilisé soit associé à un compte développeur.



La version finale est prévue pour la semaine du 15 mai.