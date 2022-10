macOS 13 Ventura : une deuxième Release Candidate est disponible

Apple publie ce soir une seconde Release Candidate de macOS 13 Ventura, l'occasion de perfectionner la mise à jour avant le lancement officiel à tous les clients Apple, la semaine prochaine ! Cette future mise à jour majeure va apporter de nombreuses nouveautés qui vont changer plusieurs de vos habitudes sur Mac.

La 2e Release Candidate macOS Ventura est disponible au téléchargement

Bonne nouvelle pour les développeurs, ils peuvent télécharger ce soir une nouvelle Release Candidate de macOS Ventura, la mission est clairement de repérer et remonter les derniers bugs avant la sortie officielle.

Pour ceux qui n'ont pas forcément suivi toutes les annonces, macOS Ventura apporte tout de même 160 nouveautés, c'est l'une des mises à jour les plus importantes sur Mac depuis un bon bout de temps.



Dès la première bêta, Apple a ajouté les fonctionnalités déjà indispensables comme Stage Manager, le détourage facile d'un objet, les nouveaux paramètres système, l'iPhone en webcam et plus encore, la suite s'est contenté d'améliorer l'expérience.

Les bêtas qui ont suivi au cours du mois de juillet et août ont ajouté des nouveautés majeures comme la certification des expéditeurs dans les mails que vous recevez dans l'app "Mail", la prise en charge de la photothèque partagée iCloud...

Comment installer macOS 13 Ventura ?

Encore une fois, pour télécharger et installer le nouveau firmware bêta, les développeurs peuvent se rendre sur leur Mac dans :

Menu "" (en haut à gauche de l'écran)

Préférences système

Mise à jour de logiciels

Pour cela, il faut au préalable avoir installé le profil d'approvisionnement sur le Dev Center d'Apple. Vous pouvez aussi désormais vous inscrire au programme de bêta public d'Apple.



Quelle est la meilleure nouveauté de macOS 13 selon vous ?