Apple est en train de tester iOS 16.5 en interne alors que la bêta d'iOS 16.4 est en cours

Depuis le mois de septembre, Apple a proposé plusieurs mises à jour dans le cycle iOS 16, certaines avaient pour objectif de résoudre des bugs et boucher des failles de sécurité, d'autres ont apporté plusieurs nouveautés. D'ici iOS 17 qui sera annoncé en juin 2023 et lancé au cours de la rentrée, Apple va publier iOS 16.4 et iOS 16.5 !

iOS 16.5 est en train d'être testé en interne

Alors que le programme de bêta d'iOS 16.4 a commencé récemment, les développeurs d'Apple travaillent déjà sur la prochaine grosse mise à jour : iOS 16.5. Les statistiques du site MacRumors (qui permettent de visualiser le système d'exploitation de chaque visiteur) ont montré que certains appareils ont navigué avec iOS 16.5 d'installé.

Comme la mise à jour n'est disponible ni pour les développeurs ni pour les testeurs publics, les seuls appareils qui peuvent avoir cette version logicielle se trouvent dans les locaux d'Apple aux États-Unis.



Comme l'explique le rapport, la mise à jour iOS 16.5 devrait être la version ultime avant le déploiement d'iOS 17 qui aura normalement lieu au cours du mois de septembre 2023. Bien sûr, il n'est pas à exclure qu'Apple ait besoin de lancer une mise à jour corrective du type iOS 16.5.1 en attendant la sortie d'iOS 17.

Pour le moment, il est impossible de savoir ce qu'apportera iOS 16.5, toutefois, la mise à jour pourrait proposer plusieurs de ces nouveautés très attendues et qui ne sont toujours pas disponibles :

Apple Music Classical

L'option de sécurité de vérification de la clé de contact iMessage

Apple Pay Later

Compte épargne Apple Card (exclusivement US)

Pour le moment, Apple propose aux développeurs et testeurs publics un accès au programme de bêta d'iOS 16.4, celui-ci devra évidemment arriver à terme avant de passer au niveau supérieur avec iOS 16.5 !