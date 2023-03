Apple a annoncé qu'elle continuerait à être présente en Caroline du Nord avec l'ouverture prévue d'un autre Apple Store l'année prochaine. En ce qui concerne les employés, personne ne perdra son emploi en raison de la fermeture de la boutique. Les employés seront transférés dans la boutique SouthPark ou travailleront temporairement à distance pour l'Apple Store en ligne. Cette décision d'Apple souligne l'importance de la sécurité pour les entreprises, en particulier dans un contexte où la violence armée est devenue un véritable fardeau aux États-Unis et n'a jamais été aussi grave qu'actuellement. Apple a toujours visé une expérience de vente au détail de qualité supérieure, mais uniquement dans des environnements sécurisés .

Aux États-Unis, l'insécurité causée par les armes à feu est un problème majeur. Les fusillades de masse et la violence armée sont en augmentation dans de nombreuses régions du pays, ce qui conduit certaines entreprises, comme Apple, à prendre des mesures pour protéger la sécurité de leurs employés et de leurs clients. Malgré les efforts déployés pour renforcer la réglementation sur les armes à feu, les États-Unis continuent d'enregistrer un nombre alarmant de victimes de violence armée chaque année.

