Les travaux pour le nouveau campus d'Apple en Caroline du Nord vont démarrer

Apple a déposé des plans de développement pour la première phase de son nouveau campus en Caroline du Nord, qui sera situé dans la zone "Research Triangle Park" de Raleigh et Durham. La phase initiale couvrira plus de 16 hectares et comprendra six bâtiments et un garage de stationnement, totalisant 65 000 m2 d'espace de bureau, 17 000 m2 d'espace accessoire et près de 3 000 places de stationnement.

Un nouveau site gigantesque

Les trois principaux immeubles de bureaux de cette phase mesureront environ 22 500 mètres carrés et un peu plus de 23 000 mètres carrés chacun, avec une hauteur de 22 mètres. Trois bâtiments accessoires plus petits feront également partie de cette phase, d'après le Triangle Business Journal.

Bien que la date de début de la construction ne soit pas encore divulguée, Apple a commencé les préparatifs initiaux du site et va de l'avant avec l'obtention des approbations nécessaires. La société possède un total de 113 hectares sur le site, et les plans déposés laissent entrevoir des phases futures.



Apple avait précédemment annoncé son intention d'investir plus d'un milliard de dollars en Caroline du Nord, en mettant l'accent sur la création d'un nouveau centre d'ingénierie et de recherche. L'entreprise vise à générer au moins 3 000 nouveaux emplois dans des domaines tels que l'apprentissage automatique, l'intelligence artificielle, le génie logiciel et d'autres domaines de pointe, avec des salaires moyens pouvant atteindre 200 000 dollars.



Une fois pleinement développé, le campus du "Research Triangle Park" d'Apple devrait devenir l'un des plus grands centres d'emploi de l'entreprise aux États-Unis, aux côtés de son siège social Apple Park dans la Silicon Valley et de son principal campus à Austin, au Texas. Apple a accru sa présence dans la région en occupant des espaces temporaires jusqu'à l'achèvement de son nouveau campus, et a activement acquis des espaces temporaires supplémentaires dans la région.