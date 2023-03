À quel âge avons-nous le plus tendance à acheter un iPhone, un iPad et un Mac ?

Que ce soit l'iPhone, l'iPad ou le Mac, les produits Apple sont extrêmement populaires dans le monde. Si aujourd'hui Apple vend des millions d'exemplaires de ses appareils partout dans le monde, quelle tranche d'âge a tendance à investir davantage dans les produits Apple ? Une étude s'est intéressée sur le sujet et figurez-vous... C'est plutôt bien équilibré.

Gigantesque succès chez les jeunes

Dans un récent rapport de Consumer Intelligence Research Partners (CIRP), on apprend que les produits Apple rencontrent une grande popularité auprès de toutes les tranches d'âge, la firme de Cupertino arrive à apporter les arguments nécessaires pour une personne de 18 ans comme pour une autre de 65 ans. En effet, Apple travaille énormément à rendre son matériel accessible quel que soit l'âge, les logiciels et services sont aussi étudiés afin de fournir une expérience complète selon le profil de l'utilisateur.



La technique fonctionne à merveille, mais avec une petite faiblesse pour les seniors.

Le CIRP déclare que pour l'iPhone :

22% des utilisateurs ont entre 18 ans et 24 ans

27% des utilisateurs ont entre 25 ans et 34 ans

23% des utilisateurs ont entre 34 ans et 44 ans

10% des utilisateurs ont entre 45 ans et 54 ans

8% des utilisateurs ont entre 55 ans et 65 ans

10% des utilisateurs ont plus de 65 ans

iPhone, iPad et Mac, photo by Sirisvisual sur Unplash

Du côté de l'iPad, voici ce que ça donne par tranche d'âge :

22% des utilisateurs ont entre 18 ans et 24 ans

28% des utilisateurs ont entre 25 ans et 34 ans

25% des utilisateurs ont entre 34 ans et 44 ans

10% des utilisateurs ont entre 45 ans et 54 ans

7% des utilisateurs ont entre 55 ans et 65 ans

9% des utilisateurs ont plus de 65 ans

Comme vous pouvez le constater, les statistiques se ressemblent énormément avec ceux de l'iPhone. On observe un certain intérêt envers la tablette pommée pour la tranche d'âge de 25 ans et 34 ans qui atteint presque les 30% !



Pour conclure, le CIRP a dévoilé les tranches d'âges qui possèdent le plus souvent un Mac. Là aussi, c'est la même tranche d'âge qui se fait remarquer :

22% des utilisateurs ont entre 18 ans et 24 ans

31% des utilisateurs ont entre 25 ans et 34 ans

25% des utilisateurs ont entre 34 ans et 44 ans

9% des utilisateurs ont entre 45 ans et 54 ans

5% des utilisateurs ont entre 55 ans et 65 ans

7% des utilisateurs ont plus de 65 ans

Dans le rapport, les organisateurs ont déclaré :

Une fois de plus, le plan Apple fonctionne. Bien qu'il y ait plus de propriétaires d'iPhone que de propriétaires d'iPad et de Mac, ils ont beaucoup en commun - et continuent d'être les meilleurs clients potentiels les uns pour les autres appareils.

Cette étude s'est basée exclusivement sur des recherches réalisées aux États-Unis, ces statistiques ne sont peut-être pas les mêmes en France ou dans d'autres pays à travers le monde.