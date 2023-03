Le gouvernement s'attaque enfin au sujet des influenceurs

Ce lundi 13 mars 2023, Bruno Le Maire a affirmé qu'un nouveau texte de loi est en préparation pour réglementer le statut d'influenceur, un peu trop bordélique. Une prise de parole nécessaire sur un sujet qui fait débat depuis une dizaine d'années maintenant.

Il était temps…

Le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, s'est exprimé au micro de France Info en ce début de semaine. L'occasion d'évoquer un sujet qui traîne en longueur depuis des années, les influenceurs.



Selon ses dires, un nouveau dispositif va être présenté lundi prochain et devrait, une fois voté, enfin protéger les utilisateurs contre les publicités parfois douteuses de certains influenceurs sur les réseaux sociaux, Instagram et Tiktok en premier lieu.



Concrètement, toutes les règles publicitaires actuellement en place pour les médias traditionnelles comme la radio ou la télévision seront également valables pour les particuliers reconnus comme des influenceurs sur le web.



Premier exemple en date, l'affichage des mentions légales. Plus possible de faire des placements de produits pour de l'alcool ou des outils financiers sans afficher cette partie. Aussi, un statut spécial devrait être créé spécialement pour ce métier, ce qui permettrait à l'État de contrôler un peu plus facilement qui gagne de l'argent via ce procédé et surtout si la personne le fait correctement.

Bruno Le Maire en a profité pour donner raison à Booba qui combat ce fléau depuis de nombreux mois. Le rappeur estime, à juste titre, que les arnaques dans ce milieu sont illimitées et qu'un bon coup de balai est vital.



Si le phénomène touche des personnes de tout âge, l'initiative lancée ici a principalement comme objectif de protéger les plus jeunes qui passent leur temps sur ces plateformes à écouter ces personnes.



Malgré cette bonne nouvelle, difficile tout de même d'être satisfait. En réalité, au vu de l'ampleur du problème, il faudrait carrément créer une section gouvernementale qui s'occupe de contrôler quotidiennement ces pratiques.



Les déclarations de Bruno Le Maire sur France Info :

Il faut que les influenceurs soient soumis aux mêmes règles auxquelles vous êtes soumis à la radio, à la télévision et dans les médias traditionnels.

Lorsque vous avez un placement de produits d'alcool, ou d'autres placements de produits, il faut que les mentions légales apparaissent sur les sites des influenceurs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.

Nous souhaitons aussi donner un statut à ces influenceurs pour qu'ils soient mieux protégés.

Il faut renforcer les contrôles pour nous assurer que le net, ce n'est pas le Far West.





