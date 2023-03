Apple lance la bêta 4 des firmwares iOS 16.4 et iPadOS 16.4

Disponible en bêta depuis le 16 février, le cycle des firmwares de test pour iOS 16.4 et iPadOS 16.4 continue son parcours avec une nouvelle version d'essai destinée aux développeurs. Dès maintenant, il est possible de télécharger la bêta 4 sur iPhone et iPad, avant la version finale qui doit arriver au printemps. Avant la sortie publique, Apple souhaite s'assurer de la stabilité de son logiciel.

Installer la bêta 4 d'iOS 16.4 et iPadOS 16.4

Depuis 18 heures, les développeurs peuvent télécharger la quatrième bêta distribuée par Apple. Pour profiter des nouveautés d'iOS 16.4 (aperçus Mastodon dans iMessage, nouvelle interface Apple Music, format des nombres, etc), vous devez être enregistré en tant que développeur avec votre Apple ID. La firme a annoncé la fin profils à installer, ce qui empêcher de "tricher". Mais pour l'heure, il semble que l'ancienne méthode soit toujours d'actualité, la firme préparant le terrain pour la version majeure à venir en juin prochain, iOS 17.



Pour les testeurs publics, les nouvelles mises à jour seront probablement publiées demain ou dans les jours à venir, Apple souhaite d'abord s'assurer qu'il n'y a aucun bug majeur qui pourrait gêner l'utilisation de votre appareil.

Nouveautés iOS 16.4 et iPadOS 16.4 bêta 4