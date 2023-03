Mettez à jour les anciens iPhone vers iOS 15.7.4 pour corriger une faille importante

Parallèlement aux mises à jour iOS 16.4 et iPadOS 16.4, Apple a publié cette nuit iOS 15.7.4 et iPadOS 15.7.4, qui est disponible pour ceux qui utilisent des appareils plus anciens qui ne peuvent pas être mis à niveau vers le dernier iOS 16. Il est important pour ceux qui possèdent un iPhone ou un iPad éligible de télécharger le logiciel dès que possible, car il comprend d'importants correctifs de sécurité.

Encore des failles de sécurité corrigées

Selon les notes de publication d'Apple pour la mise à jour de sécurité, celle-ci corrige une longue liste de vulnérabilités, y compris une faille dans le moteur WebKit utilisé par Safari et qui était connue pour être activement exploitée.

Extrait du document d'aide à la sécurité d'Apple :

Le traitement d'un contenu web malveillant peut entraîner l'exécution d'un code arbitraire. Apple a connaissance d'un rapport indiquant que ce problème pourrait avoir été activement exploité.

Les utilisateurs d'iOS 16 et d'iPadOS 16 n'ont pas à s'inquiéter de ce problème, car il a été corrigé dans iOS 16.3.1. La mise à jour corrige également d'autres vulnérabilités WebKit qui n'ont pas été activement exploitées, ainsi que des problèmes de sécurité liés au calendrier, à l'appareil photo, à Localiser, etc.



Voici celle du réseau Localiser :

Impact : Une application peut être en mesure de lire des informations de localisation sensibles.



Description : Un problème de confidentialité a été résolu grâce à l'amélioration de la rédaction des données privées pour les entrées de journal.



iOS 15.7.4 et iPadOS 15.7.4 sont disponibles pour tous les modèles d'iPhone 6s, tous les modèles d'iPhone 7, l'iPhone SE de première génération, l'iPad Air 2, l'iPad mini de quatrième génération et l'iPod touch de septième génération. En gros, tous les appareils Apple non compatibles avec iOS 16.