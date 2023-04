Insolite : des AirPods filaires avec un connecteur USB-C

Voilà une création qui n'est pas près d'exister officiellement. Un ingénieur, qui n'en est pas à son premier coup d'essai, a réussi à faire fonctionner des AirPods reliés à un câble USB-C. Rien de bien utile ici, juste de la bidouille et un petit message de sensibilisation envers les clients Apple.

Inutile mais insolite

Ken Pillonel, qui aime fabriquer des prototypes insolites, vient de nous présente sa nouvelle création. Non, vous ne rêvez pas, voici des AirPods reliés à un câble et un connecteur USB-C. Ici, plus besoin d'utiliser le boîtier de recharge étant donné que les écouteurs peuvent être branchés et donc alimentés en énergie durant leur utilisation.

Derrière cette idée un peu saugrenue, il y a un véritable message de sensibilisation. En effet, les AirPods sont réputés pour être catastrophiques en ce qui concerne la réparation. C'est d'ailleurs pour cela qu'Apple vous en donne un nouveau en Apple Store lorsque l'un des deux votre ne fonctionne plus. On peut également citer le site iFixit, spécialiste du domaine, qui a attribué une note de 0/10 pour la réparabilité des AirPods.



Pillonel n'en est pas à son premier coup d'essai. Par le passé, il a déjà ajouté un port Lightning à un Samsung Galaxy A51 ou encore un port USB-C aux AirPods, AirPods Pro et à l'iPhone X. Rappelons d'ailleurs qu'avec les nouvelles lois européennes, l'iPhone 15 devrait être le premier iPhone à posséder une connectique USB-C pour la recharge, ce qui était encore impensable il y a quelques années.