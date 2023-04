Starlink Maritime : 287 € par mois pour avoir internet en mer

Starlink Maritime est disponible mondialement. Via un abonnement mensuel, il est possible d'accéder à internet via une connexion haut débit depuis son bateau au milieu des vagues. Plutôt sympathique même si le prix est en toute logique assez élevé.

Pas que le bateau qui navigue

Starlink lance sa nouvelle offre pour le secteur maritime dans plusieurs pays dont la France. Un abonnement mensuel, facilement activable ou désactivable à souhait, qui permet d'avoir une connexion haut débit au milieu des mers et des océans.



Trois formules sont disponibles, à savoir 50 Go (287 €/mois), 1 To (1128 €/mois) ou 5 To (5656 €/mois). Comme pour l'offre Résidentiel, le matériel d'installation n'est pas gratuit et coûte même bien plus cher ici. On parle de 2826 € à débourser lors de l'achat initial.



L'équipement est conçu pour résister à différents types de climats et peut même supporter des rafales de vent dépassant les 280 km/h. Pour ce qui est de l'installation, l'application Starlink disponible sur iOS et Android devrait vous permettre de déterminer le meilleur emplacement d'installation sur votre bateau.

Pour rappel, plus le ciel est dégagé, plus Starlink fonctionne de manière optimale. Logique étant donné qu'on parle ici d'une connexion satellite. Au-delà des particuliers, les professionnels peuvent également s'en servir pour pratiquer une gestion sécurisée de la flotte à distance. C'est d'ailleurs à eux que s'adressent les deux forfaits les plus chers.

Une nouvelle étape pour Elon Musk qui souhaite d'ici quelques années s'implanter dans tous les secteurs. Le suivant devrait être l'aviation qui à l'heure actuelle souffre dans ce domaine. Les vols offrant le wifi se font rares, mais cela pourrait bien changer dans le futur.

Télécharger l'app gratuite Starlink