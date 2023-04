AirPods Pro 2 : ils peuvent devenir un atout pour votre audition dans les festivals EDM

Les festivals EDM (musique de danse électronique) peuvent être particulièrement dangereux pour votre audition. En effet, vous passez plusieurs jours à être exposé à des concerts entre 100 et 120 dBm, ce qui peut avoir des dommages néfastes sur votre audition. Heureusement, les AirPods Pro 2 peuvent vous aider à mieux gérer cette exposition qui peut vous faire perdre de l'audition.

Les AirPods Pro 2 protègent votre santé auditive

Selon un récent rapport de Highsnobiety, les AirPods Pro 2 peuvent avoir un intérêt au-delà de l'utilisation quotidienne, ils sont capables de vous aider à réduire le niveau de bruit quand vous êtes dans un festival où la musique est permanente et particulièrement forte.

Le rapport explique que la réduction de bruit des AirPods Pro 2 est capable de réduire le son jusqu'à 23 dB quand celui-ci atteint des sommets, c'est selon Highsnobiety un énorme avantage dans les festivals bruyants :

En utilisant les AirPods Pro, vous pouvez réduire le son de 23 dB, ce qui rend les environnements bruyants beaucoup plus sûrs pendant de longues périodes grâce à l'utilisation de l'annulation active du bruit. De plus, si vous les associez à une Apple Watch, vous pouvez recevoir des alertes lorsque vous vous trouvez dans des environnements bruyants nuisibles.



En tant que personne qui participe à plusieurs festivals tout au long de l'été, je suis devenue plus attentive aux risques pour notre santé auditive. J'ai donc mis l'Air PodsPro à l'épreuve contre un système de sonorisation lourd, comparable à une aiguille contre le tympan, et je peux vous assurer qu'il fait une énorme différence.

Le rapport explique également que les statistiques de l'Organisation mondiale de la santé sont inquiétantes quant à l'avenir, celle-ci estime que plus de 700 millions de personnes dans le monde vont souffrir d'une "perte auditive profonde" d'ici à l'année 2050. Ce chiffre serait directement lié à la façon dont les jeunes consomment la musique au quotidien et pendant les événements comme les festivals qu'on retrouve l'été.



Pour rappel, voici selon Apple les expositions au bruit qui peuvent entraîner une perte auditive temporaire ou à long terme :

80 db : Environ 5 heures et 30 minutes par jour

85 dB : Environ 1 heure et 45 minutes par jour

90 dB : Environ 30 minutes par jour

95 dB : Seulement 10 minutes par jour

100 dB : Même quelques minutes par jour

Depuis plusieurs versions de watchOS, l'Apple Watch est capable de vous avertir quand l'environnement est néfaste pour votre audition, la montre connectée vous envoie une notification quand vous dépassez le palier des 80 dB sur une durée prédéfinie par Apple.

