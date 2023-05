Bons plans iOS : Jam Maestro, Wreckfest, Chain Timer et Calculateur d'intérêts

Les bons plans iOS du jour : 5 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 5 promos avec notamment Jam Maestro, Wreckfest, Chain Timer et Calculateur d'intérêts. L'occasion d'économiser 25€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Rise of King Arthur (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v2.6.4, 160 Mo, iOS 11.0, WejoyWorld Games) passe de 0,99 € à gratuit. Un jeu RPG inspiré de Diablo mais avec un gameplay totalement modifié.

Jouez pour le PLAISIR dans ce jeu RPG primé ! Commencez à fabriquer des équipements légendaires, équipez-les pour renforcer vos héros et vous-même. Collectez des trésors dans l'aventure et contre l'invasion.



Le monde obscur tout entier compte sur vous ! Télécharger le jeu gratuit Rise of King Arthur





Red Rocket: Runaway Renegade (Jeu, Simulation / Action, iPhone / iPad, v1.21, 61 Mo, iOS 12.0, Owen Clinton) passe de 0,99 € à gratuit. Après des années de fuite avec votre voiture, la "Red Rocket", à éviter les missiles et à assumer votre coolitude quel qu'en soit le prix, il est temps d'affronter la bataille de face ! Faites la course sur la route ouverte en esquivant les missiles et en collectant des pièces de monnaie tout en vous frayant un chemin jusqu'à l'origine de vos ennemis volants. Télécharger le jeu gratuit Red Rocket: Runaway Renegade





Applications gratuites iOS :

Pixelizator (App, iPhone / iPad, v2.2, 33 Mo, iOS 10.3, Grzegorz Surma) passe de 0,99 € à gratuit. Pixelizator peut être utilisé pour créer des œuvres d'art de style rétro 8-bits ou censurer des zones de photos en les floutant. Il suffit de recadrer la zone que vous souhaitez pixeliser et de faire glisser le curseur en haut de l'écran pour ajuster la taille des pixels.



Les photos peuvent être sauvegardées dans le stockage de l'appareil photo ou partagées directement avec d'autres applications. Télécharger l'app gratuite Pixelizator





Boxing Timer Pro Round Timer (App, iPhone / iPad, v3.0.0, 23 Mo, iOS 15.0, SIMPLETOUCH LLC) passe de 2,99 € à gratuit. Un chronomètre professionnel de boxe entièrement configurable pour iOS. Conçu pour l'entraînement dans tous les sports à rounds tels que la boxe, les arts martiaux, la lutte, les arts martiaux mixtes (MMA), le Muay Thai, ou pour tout autre besoin de chronomètre à rounds.



Le Workout DJ intégré peut jouer automatiquement la musique sélectionnée à chaque fois que vous vous entraînez. La prise en charge de l'affichage externe vous permet d'utiliser l'appareil sur grand écran. Télécharger l'app gratuite Boxing Timer Pro Round Timer





Chain Timer (App, iPhone / iPad, v1.1, 3 Mo, iOS 14.0, Roman Sevastyanov) passe de 1,99 € à gratuit. Idéal pour faire de l'exercice et pour cuisiner ! Il est facile et rapide de démarrer un deuxième minuteur lorsque le premier est terminé. Les notifications, avec le titre du minuteur, permettent de savoir quel minuteur vient de se terminer, ce qui est très pratique lorsque plusieurs minuteurs sont actifs en même temps. Télécharger l'app gratuite Chain Timer





Calculateur d'intérêts (App, iPhone / iPad, v1.15.01, 5 Mo, iOS 9.0, Mobile and Database Solutions) passe de 1,99 € à gratuit. Rapidement et facilement calculé les intérêts composés avec les caractéristiques suivantes : Une longueur variable de durée en années ou en mois

Taux d'intérêt

Dépôts supplémentaires

Calcul des intérêts journalier / mensuel / trimestriel ou annuel

Résultats sur l'inflation

Le tableau d'amortissement, qui peut être envoyé par email

Prise en charge des devises internationales

Toutes les valeurs sauvegardés et rechargés lors du démarrage

Taux d'inflation variable Télécharger l'app gratuite Calculateur d'intérêts





Webmail App (App, iPhone / iPad, v2.7, 84 Mo, iOS 12.0, LAXMAN KATTIKAR) passe de 1,99 € à gratuit. Une application de messagerie simple et sûre qui facilitera l'accès, la visualisation et la gestion de vos courriels à partir de vos multiples comptes de messagerie en un seul endroit. Sans configuration fastidieuse, l'app peut se connecter à la plupart des services et propose la recherche unifiée, une boîte unique, et plus encore. Télécharger l'app gratuite Webmail App





Promotions iOS :

Vodobanka Pro (Jeu, Stratégie, iPhone, v1.2.230414, 76 Mo, iOS 8.0, Ivan Yakovliev) passe de 1,99 € à 0,99 €. Vodobanka est un jeu tactique simple dans lequel vous devez contrôler une équipe d'intervention. Il n'y a pas de publicité ni de microtransactions. Télécharger Vodobanka Pro à 0,99 €





WristControl pour HomeKit (App, , v1.6, 7 Mo, iOS 14.0, Andras Solyom) passe de 1,99 € à 0,99 €. Avec cette application, vous pouvez contrôler vos appareils et scènes HomeKit mieux que jamais depuis l'Apple Watch !

L'application se compose de 3 onglets : Scènes, Favoris et Tous. Télécharger WristControl pour HomeKit à 0,99 €

Achikaps Pro (Jeu, Stratégie, iPhone, v1.2.230414, 75 Mo, iOS 8.0, Ivan Yakovliev) passe de 1,99 € à 0,99 €. Achikaps est une stratégie économique simple. Facile à apprendre

Modes campagne et bac à sable

Editeur de niveaux (vous pouvez créer vos propres niveaux)

Interface simple

Animations fluides Télécharger Achikaps Pro à 0,99 €





Jam Maestro (App, iPhone / iPad, v3.6.6, 292 Mo, iOS 9.0, David Blake) passe de 8,99 € à 3,99 €. Jam Maestro est un outil de création très puissant, centré sur la guitare. Avec lui, vous pouvez séquencer jusqu’à 16 instruments, y compris la guitare, la basse et la batterie, et composez des chansons au format tablatures pour guitare et batterie.



Séquencez des données MIDI et intégrez des applis secondaires dans vos compositions grâce aux nouveaux types d’instruments MIDI et Inter-App Audio.



À la fin, exportez vos tablatures en wav/m4a.



PS : Prise en charge des fichiers Guitar Pro 3-5. Télécharger Jam Maestro à 3,99 €