Le super gestionnaire de classes "Subjects" est disponible sur iPad

Subjects est un gestionnaire de classe pour les étudiants qui a fait ses preuves sur iPhone. L'équipe Eyen à l'origine de l'application, la même qui travaille sur Taskheat, a enfin décidé de sortir une version de Subjects pour l'iPad avec autant de possibilités mais un confort accru grâce à une interface qui exploite le grand écran des tablettes Apple.

C'est quoi "Subjects"

Subjects contient tout ce dont un étudiant a besoin pour organiser ses cours et ses devoirs. Il vous permet de voir votre calendrier en un coup d'œil, vous envoie des notifications importantes, vous rappelle vos devoirs et vous aide même à collaborer avec vos camarades de classe et vos professeurs. Toutes ces fonctionnalités ont été repensées pour tirer parti de l'écran plus grand de l'iPad.

En effet, sur tablette il est plus facile de consulter Subjects, avec notamment une "splitview" qui permet de parcourir à gauche les menus et d'avoir tout de suite à droite le détail. Pour ceux qui ne le savent pas, Subjects propose également des tonnes de widgets pour consulter rapidement vos notes, vos cours et vos devoirs, ainsi que des Live Activities sur iPhone. Même la Dynamic Island est gérée pour les iPhone 14 Pro et futur iPhone 15.

Nous sommes ravis d'annoncer que notre version iPad est optimisée pour tirer le meilleur parti de l'écran plus grand et des capacités avancées de l'appareil. En tant que petit éditeur de logiciels basé en France, nous nous engageons à fournir des solutions de productivité innovantes pour les plateformes Apple, notre premier produit, Taskheat, ayant reçu des critiques élogieuses.

Parmi les autres fonctionnalités disponibles dans Subjects, notons les devoirs groupés par matière, le calcul de la moyenne générale et la progression scolaire. Et l'équipe d'Eyen a même promis l'équivalent pour les enseignants d'ici la fin de l'année.

Prix et téléchargement

Vous pouvez télécharger Subjects sur l'App Store et l'essayer gratuitement pendant une semaine. L'abonnement à l'application coûte 2,49 € par mois ou 11,99 € par an et donne accès aux versions iPhone et iPad. C'est un excellent compagnon et qui vient compléter l'offre avec Taskheat, un gestionnaire de tâches avancé qui permet notamment de mettre en relation plusieurs éléments pour les organiser de manière précise.

Télécharger l'app gratuite Subjects