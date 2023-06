Toyota annonce plus de 1000 km d'autonomie pour ses prochains VE

Au fil des années, la capacité des véhicules électriques (VE) à parcourir de longues distances avec une seule charge n'a cessé d'augmenter. Les constructeurs automobiles tels que Tesla, mais aussi Mercedes ou BMW affichent désormais plus de 550 km sur leurs modèles récents. Toyota, fabricant renommé d'hybrides depuis le début des années 2000, se joint maintenant à l'effort pour améliorer l'autonomie des voitures sans moteur thermique. L'entreprise japonaise a récemment annoncé une nouvelle technologie qui, selon elle, "changera l'avenir des voitures" en visant une autonomie de 1 000 km pour ses futurs modèles.

Une nouvelle génération de batterie

Pour y parvenir, Toyota prévoit d'intégrer des batteries de nouvelle génération et d'utiliser la technologie sonique. L'entreprise a pour projet de lancer une gamme complète de véhicules électriques d'ici à 2026. Elle a déjà introduit le SUV entièrement électrique bZ4X, offrant une autonomie d'environ 430 km avec un prix de départ de 47 000 euros. De plus, Toyota a l'intention de lancer un véhicule électrique de "nouvelle génération" pour sa marque haut de gamme, Lexus, au cours de la même période. Rappelons d'ailleurs que Volvo avait promis 1000 km également il y a deux ans.

Depuis 2016, Toyota a investi activement dans des domaines axés sur l'avenir et a récemment transféré environ la moitié de son personnel et de ses dépenses de recherche et développement vers des projets de développement avancé. En mai, l'entreprise a inauguré la BEV Factory, un espace dédié à l'innovation en matière de technologie des batteries pour véhicules électriques. Elle a également adopté le giga casting, une méthode utilisée pour la première fois par Tesla, qui permet de fabriquer des pièces automobiles plus grandes à moindre coût. La carrosserie du véhicule sera ainsi composée de seulement trois pièces, facilitant l'assemblage (mais pas forcément les réparations).

L'hydrogène reste dans la course

En parallèle, Toyota a également un projet axé sur l'hydrogène, avec l'ouverture prévue en juillet d'une usine dédiée. Cette initiative vise à rationaliser les décisions et à offrir des piles à combustible plus avancées et moins coûteuses grâce à des alliances et à des innovations internes. Bien que l'hydrogène lui-même ne soit ni bon marché ni très diffusé, Toyota cherche à surmonter ces obstacles. L'entreprise propose actuellement une incitation sous la forme de 15 000 dollars ou de trois ans de carburant gratuit pour les locataires et de six ans pour les acheteurs de sa voiture à hydrogène, la Toyota Mirai, qui offre actuellement une autonomie de 600 km et se recharge en environ cinq minutes. Récemment, Toyota a également dévoilé un concept de voiture de course GR H2 en prévision de la future participation à la nouvelle catégorie de voitures à hydrogène des 24 heures du Mans, où la rapidité du ravitaillement est essentielle.