Apple Vision Pro : vous pourrez dessiner avec les mouvements de votre main

L'Apple Vision Pro va offrir de nouvelles opportunités, à la fois pour les applications professionnelles, mais aussi pour le divertissement où une multitude d'apps vont proposer des expériences uniques en réalité augmentée ou en réalité virtuelle. Selon un récent tweet du leaker @BenGeskin, il sera possible de dessiner à main levée dans le vide, une vidéo montre à quoi cela va ressembler.

Le Vision Pro continue de dévoiler ses secrets

Si vous pensiez avoir tout vu lors de la présentation de l'Apple Vision Pro à la WWDC 2023, ce n'est visiblement pas le cas. L'ordinateur spatial nous réserve encore de belles surprises et plus le temps passe, plus on découvre de nouvelles possibilités avec le Vision Pro. L'une des activités qui sera réalisable avec le futur produit immersif d'Apple, ce sera le dessin à main levé, les utilisateurs pourront faire des dessins en regardant devant eux et en effectuant des mouvements à la main.

Cette nouveauté a été repérée dans l'une des sessions entre Apple et les développeurs au cours des ateliers de la WWDC 2023. L'entreprise a expliqué qu'en pinçant le pouce et l'index et en faisant des mouvements de la main, il est possible de produire n'importe quelle forme sur l'interface AR que vous aurez devant vos yeux.



Bien sûr, cette approche ne remplacera pas le dessin avec l'Apple Pencil sur l'iPad qui représente l'excellence du dessin sur un appareil numérique, mais c'est intéressant de savoir que les développeurs pourront proposer des applications de dessins en réalité augmentée sur l'App Store de visionOS.

Cette fonctionnalité de tracé avec les mouvements de la main pourra aussi avoir une pertinence pour les signatures de contrats. Voilà qui complète la saisie par gestes et au clavier virtuel.