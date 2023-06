Spotify va enfin lancer la qualité audio sans perte, mais il faudra payer plus cher

Apple Music a lancé le streaming audio sans perte de haute qualité depuis mai 2021, disponible pour les abonnés d'Apple Music sans surcoût. Dans la foulée Spotify annonçait une option "HiFi" à venir, mais deux ans plus tard, les clients l'attendent toujours.



Bloomberg rapporte aujourd'hui que Spotify est enfin presque prêt à rivaliser. L'entreprise prépare un nouvel abonnement haut de gamme qui inclura le streaming audio sans perte "HiFi". Contrairement à Apple Music, il faudra payer un supplément pour l'obtenir.

Sortez le porte-monnaie

Spotify a promis pour la première fois qu'une option HiFi était en préparation il y a plus de deux ans. En mars, le coprésident de l'entreprise a déclaré que cette option "arriverait à un moment donné", accusant les mouvements agressifs de l'industrie d'être à l'origine de ce retard.



Selon Bloomberg, cette option sera lancée cette année sur certains marchés, avant d'arriver en France.

Alors qu'Apple et Amazon proposent désormais la lecture lossless comme un avantage gratuit pour les abonnés, Spotify facturera un supplément. Le prix du nouveau niveau supérieur n'est pas encore connu. Selon le rapport, le nouveau niveau est appelé "Supremium" en interne.



Pour rappel, Spotify Premium coûte actuellement 9,99 € par mois avec plus de 200 millions d'abonnés. Malgré cela, l'entreprise n'est toujours pas rentable. C'est certainement pourquoi Apple est passé à 10,99 € à la fin de l'année dernière, parlant de "l'augmentation des coûts de licence". Les responsables du géant suédois ont émis l'idée que les tarifs de Spotify pourraient augmenter dans les mêmes proportions, bien que rien n'ait été confirmé jusqu'à présent.



Spotify est sans conteste le service de streaming musical le plus populaire au monde, avec des centaines de millions d'abonnés payants et d'utilisateurs de la version gratuite financée par la publicité. Apple Music est le deuxième service le plus populaire, avec au moins 80 millions d'abonnés payants, la firme ne communiquant pas ce genre d'informations.



Rappelons qu'Apple Music s'améliore avec iOS 17 avec des listes de lecture partagées en collaboration, une option de fondu enchaîné des chansons et une interface "À l'écoute" repensée avec des pochettes d'album animées à fond perdu.



Que pensez-vous de cette information ? À la rédaction, on est circonspect, pour ne pas dire déçu de voir que les prix s'envolent comme chez Netflix alors que le nombre d'abonnés progressent chaque année. Il y a peut-être un souci dans le modèle économique du streaming....