L'app Spotify sur Mac et PC propose une refonte des vues "Bibliothèque" et "En cours"

Avec la nouvelle application de bureau de Spotify sur un Mac ou un PC publiée ce jour, l'interface se rapproche grandement de l'expérience "mobile". En effet, la société numéro du streaming musical a remanié les interfaces "bibliothèque" et "En cours" pour les aligner davantage sur l'application smartphone de Spotify.

Les changements de Spotify sur Mac et PC

La fonctionnalité "Bibliothèque" est maintenant située dans la barre latérale, offrant un accès facile à la musique et aux podcasts sauvegardés. Selon Spotify, des recherches ont montré que cette nouvelle disposition permet aux utilisateurs de gagner du temps en offrant une vue d'ensemble améliorée et en facilitant la navigation entre les listes de lecture. Les utilisateurs peuvent désormais déplacer et épingler des listes de lecture dans leur bibliothèque, ainsi que glisser-déposer des chansons dans des listes de lecture modifiables.

En outre, la nouvelle vue "En cours" occupe la partie droite de l'application et affiche la chanson ou le podcast en cours. Spotify affirme que cette vue fournit également des informations supplémentaires sur la chanson, l'artiste, les dates de tournée et les produits dérivés, facilitant ainsi la connexion avec les artistes préférés et offrant davantage de découvertes. Pour certains podcasts, il est même possible de suivre les transcriptions en temps réel pendant l'écoute.



Par défaut, l'activité des amis est désormais masquée, mais facilement accessible via une nouvelle icône "Amis" à côté de l'icône de profil de l'utilisateur dans le coin supérieur droit de la fenêtre. Il est également possible de masquer la bibliothèque en cliquant sur "Bibliothèque" pour une présentation plus compacte.



Auparavant, contrairement à Spotify Mobile, la seule façon de trouver des listes de lecture était via la barre de recherche, où les utilisateurs devaient parcourir non seulement leur propre contenu, mais aussi les résultats de l'ensemble du catalogue Spotify. Avec la nouvelle conception de la bibliothèque, les utilisateurs peuvent basculer facilement entre leurs flux de musique, de podcasts et de livres audio dédiés, et effectuer des recherches exclusivement dans leur propre bibliothèque.



Spotify a annoncé que la refonte de l'application de bureau a commencé à être déployée le mardi et sera progressivement étendue à tous les utilisateurs au cours de la semaine prochaine. Qui l'a déjà sur macOS ou Windows ?