Le Pass Ligue 1 de Prime Video augmente de prix

Depuis plus d'un an, si vous souhaitez pleinement profiter de la Ligue 1 en France, vous devez souscrire au Pass Ligue 1 disponible sur le service de streaming Prime Video. Ce pass qui regroupe quasiment la totalité des matchs de Ligue 1 chaque saison va augmenter de prix, Amazon vient d'envoyer des mails à ceux qui ont souscrit au pass !

Le Pass Ligue 1 fait face à une hausse de prix

Depuis le premier trimestre de 2022, les abonnements numériques ne cessent d'augmenter de prix, alors qu'on pensait que ce phénomène allait progressivement s'arrêter, Amazon surenchérit avec cette fois-ci... une évolution tarifaire de son Pass Ligue 1, l'abonnement indispensable pour les fans de Ligue 1 qui souhaitent regarder le maximum de match.



Dans un mail envoyé aux abonnés, il est mentionné qu'à partir du 4 août 2023, la tarification va changer, bien sûr, si les abonnés ne veulent pas payer ce nouveau prix, ils pourront résilier sans frais, car le Pass Ligue 1 de Prime Video est sans engagement.

Voici le mail que reçoivent les abonnés au Pass Ligue 1 d'Amazon, la campagne de mail semble progressive et a commencé ce matin :

Merci d'être abonné au Pass Ligue 1. Nous vous contactons concernant une modification à venir de votre abonnement. Le prix de votre abonnement mensuel au Pass Ligue 1 passera de 12,99€/mois à 14,99€/mois à partir du 4 août 2023. Si vous avez déjà désactivé le renouvellement automatique de votre abonnement, vous ne serez plus prélevé à compter de la prochaine période mensuelle.



Alternativement, l'offre saison du Pass Ligue 1 est également disponible à 99€ pour la saison Cela vous permettra d'économiser jusqu'à 30 % par rapport à l'offre mensuelle (sur une période de 10 mois, d'août 2023 à mai 2024).

Ce qui est regrettable, c'est que pour la saison 2023-2024 de la Ligue 1, nous retrouverons que 18 équipes au lieu de 20 dans la compétition, ce qui va sans surprise réduire le nombre de matchs diffusés sur Prime Video. Cette décision de passer à 18 équipes date de juin 2021, l'assemblée générale de la LFP avait voté en faveur d'une réduction du nombre d'équipes en Ligue 1 pour des raisons économiques.



Sur ce choix, Amazon n'y est pour rien, mais augmenter le prix du Pass avec moins de matchs que la saison 2022-2023, ça passe mal chez beaucoup d'abonnés et ça peut se comprendre. Dès le 4 août 2023, préparez-vous à payer 14,99€/mois sans engagement, soit un prix similaire à celui de beIN Sport qui propose la couverture de plusieurs sports : le foot, le basket, le tennis, le rugby, le handball, le cyclisme et la NFL. Là, le prix devient tout de suite plus compréhensible !

