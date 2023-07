Apple limite les syndicats avec son outil interne de communication

Depuis plus de 2 ans, une nouvelle tendance est apparue dans les Apple Store américains : l'organisation syndicale. Désormais, les employés n'hésitent plus à se regrouper et exprimer leurs mécontentements. Cette tendance qui se répand dans toutes les boutiques Apple est limitée par les outils de communications internes.

La technique d'Apple pour réduire la portée du "virus syndical"

Apple se retrouve sous le feu des critiques après avoir apporté des modifications à son outil interne de communication, "Loop", limitant les discussions qui ne sont pas favorables à l'entreprise. La firme de Cupertino est accusée de mener une guerre silencieuse contre son personnel de vente au détail, notamment contre ceux cherchant à se syndiquer. Selon plusieurs commentaires anonymes d'employés reçus par AppleInsider, Apple exercerait un contrôle strict sur les communications internes, autorisant uniquement des messages positifs et conformes à l'image de l'entreprise. Ces restrictions ciblent particulièrement les employés cherchant à se syndiquer, comme c'est le cas dans le magasin Apple de Towson.



Avant ces modifications, les employés utilisaient Loop comme une plateforme pour partager leurs frustrations et se sentir moins seuls face à leurs problèmes. Parmi ces frustrations figuraient un programme négligé d'Apple, "Today At Apple", ainsi que la pression pour gérer plusieurs clients simultanément.

Cependant, avec les récentes modifications, les employés sont désormais soumis à des règles plus strictes pour accéder à Loop. Les messages sont vérifiés par des modérateurs avant d'être publiés et ceux critiquant l'entreprise sont filtrés. Les employés considèrent ces changements comme une violation de leur liberté d'expression et comme une tentative d'isoler les différents magasins.



Même si des groupes externes existent sur des plateformes comme Slack et Discord, aucun n'offre la même connectivité et disponibilité que Loop. Suite aux modifications apportées à l'outil interne, les employés peuvent être contraints de chercher des espaces moins sécurisés pour partager leurs préoccupations en dehors de l'entreprise.



Nombreux sont les employés qui perçoivent ces changements comme une tentative évidente de bloquer l'organisation syndicale. Ces modifications limitent en effet leur capacité à se regrouper, à se syndiquer et à partager leurs expériences de travail. Cette stratégie de restriction de la communication pourrait, à long terme, être préjudiciable pour l'image de l'entreprise et la satisfaction de ses employés.