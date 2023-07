Les dirigeants d'Air India ont déclaré avoir été reçus à l'Apple Park, mais pourquoi ?

Jusqu'à maintenant, Apple n'a jamais conclu de grands partenariats avec des compagnies aériennes, sauf en dehors d'un intérêt commercial, comme pour vendre une grande quantité d'iPad aux pilotes. Une récente indiscrétion mentionne que des dirigeants d'Air India ont été invités à l'Apple Park en Californie pour discuter business... Mais qu'est-ce qui a été dit ?

Air India x Apple ?

Une récente visite de Campbell Wilson, PDG d'Air India, accompagné d'une délégation de haut niveau, à l'Apple Park a suscité l'intérêt et la curiosité de nombreux observateurs. Les détails précis de cette rencontre restent incertains, mais des informations internes ont été divulguées, suggérant une volonté d'explorer des opportunités de collaboration plus étroite entre Air India et Apple.



Dans un courriel interne envoyé par Campbell Wilson, mentionnant également des visites à l'Université de Stanford et d'autres lieux, il est évoqué une discussion sur une possible collaboration avec Apple. Les rumeurs et les spéculations vont bon train quant aux domaines potentiels de coopération entre la compagnie aérienne nationale indienne et la géante technologique américaine.

Une hypothèse intrigante sur la collaboration en cours est que Air India cherche à développer un système de navigation en vol amélioré pour l'iPad. Les technologies d'Apple pourraient contribuer à créer un système de divertissement en vol plus avancé et intuitif pour les passagers, tout en offrant une expérience de voyage encore plus agréable.



L'autre supposition est qu'Air India serait intéressée par l'expertise d'Apple dans le domaine de la conception et de la réduction de l'utilisation du carbone. Si cette information n'a pas été confirmée officiellement, il est plausible qu'Air India souhaite s'associer à Apple pour améliorer ses efforts en matière de développement durable. Apple s'est engagée à réduire son empreinte carbone, et sa collaboration avec une compagnie aérienne pourrait être une manière de partager ses connaissances et ses technologies environnementales.



Il est également intéressant de noter que les collaborations passées entre Apple et Air India se sont principalement concentrées sur les iPad. Cela peut être attribué à l'expérience antérieure de Campbell Wilson en tant que PDG de Scoot Pte, une filiale low cost de Singapore Airlines. Sous sa direction, Scoot Pte a remplacé tous les systèmes de divertissement en vol par des iPad, ce qui a entraîné une réduction significative du poids de l'avion, ainsi qu'une augmentation de la capacité des sièges. En mai 2023, Air India a annoncé être devenu l'un des plus grands clients d'Apple pour l'iPad, ce qui pourrait expliquer la volonté de renforcer cette collaboration.