Depuis l'annonce du Vision Pro, le marché de l'AR/VR attire les investisseurs

Quand on est investisseur, on analyse énormément le potentiel d'un nouveau produit auprès des particuliers et professionnels avant d'investir des centaines de milliers d'euros ou même des millions d'euros. Le marché de la réalité augmentée et de la réalité virtuelle n'a jamais vraiment attiré les investisseurs, mais les choses ont changé depuis l'annonce de l'Apple Vision Pro.

Les investissements sont aujourd'hui plus nombreux

Les entreprises de réalité augmentée et de réalité virtuelle suscitent un intérêt renouvelé de la part des investisseurs, à la suite de l'annonce du Vision Pro, dont le lancement est prévu pour l'année prochaine. En 2021, la hype était centrée sur le métavers, mais l'engouement s'est depuis estompé, selon l'analyste Ming-Chi Kuo. Cependant, une nouvelle tendance d'investissement semble se dessiner en direction de la réalité augmentée et la réalité virtuelle.



Le Financial Times note que même si les investissements dans les entreprises d'IA restent dominants, ils commencent à s'orienter à nouveau vers la réalité augmentée et la réalité virtuelle en grande partie grâce à Apple.

Ori Inbar, fondateur de Super Ventures, un fonds de capital-risque spécialisé dans la réalité augmentée, affirme que le Vision Pro d'Apple a bouleversé la perception de la réalité mixte (RM). Il n'est plus question d'une simple mode éphémère, mais d'une révolution technologique de longue durée. Il déclare :

Depuis l'annonce du Vision Pro, nous recevons une avalanche d'appels d'investisseurs qui cherchent à saisir des opportunités dans ce domaine. Cette effervescence a permis à de nombreuses startups de lever des fonds plus rapidement.

En juin 2023, les startups américaines travaillant sur la réalité augmentée, la réalité virtuelle et la réalité mixte ont levé 208 millions de dollars, un record sur 12 mois pour ce secteur. Cependant, Éric Bellomo, analyste chez PitchBook, prévient que l'investissement dans ce domaine n'est pas sans risques.

Le secteur a connu des moments difficiles et je conseille à l'industrie de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, Apple n'est pas une garantie de succès.

L'investissement dans le secteur de l'AR/VR a augmenté depuis l'annonce de l'Apple Vision Pro, mais il reste toutefois minime par rapport à l'investissement dans les startups liées à l'IA, les récentes données affirment que les investisseurs ont dépensé environ 31 milliards de dollars au cours du premier semestre 2023.

Malgré le prix élevé du Vision Pro, les investisseurs voient ce produit comme l'amorce d'un nouveau marché en pleine expansion. Ils s'attendent à ce que les prix des casques de réalité mixte diminuent avec le temps, rendant ces technologies plus accessibles et ouvrant ainsi la voie à une adoption de masse.