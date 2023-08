Apple s'associe avec Adobe, NVIDIA et d'autres pour développer la norme 3D de Pixar

Apple qui s'associe avec d'autres entreprises sur des projets ambitieux, ça se produit bien plus souvent qu'on le pense. La dernière annonce d'Apple date d'aujourd'hui, l'entreprise a révélé s'associer avec Pixar, Adobe, NVIDIA, Linux et Autodesk pour concevoir la technologie 3D Universal Scene Description de Pixar.

Apple révèle participer à un nouveau projet inédit

Dans un communiqué de presse, Apple dévoile publiquement se lancer sur le projet "Alliance for OpenUSD (AOUSD)" pour promouvoir la normalisation, le développement, l'évolution et la croissance de la technologie Universal Scene Description de Pixar. Apple explique que l'alliance cherche à normaliser l'écosystème 3D en faisant progresser les capacités d'Open Universal Scene Description (OpenUSD).



En promouvant une plus grande interopérabilité des outils et des données 3D, l'alliance permettra aux développeurs et aux créateurs de contenu de décrire, de composer et de simuler des projets 3D à grande échelle et de construire une gamme toujours plus large de produits et de services compatibles 3D.

Mike Rockwell, vice-président d'Apple du Vision Products Group a déclaré :

OpenUSD aidera à accélérer la prochaine génération d'expériences de réalité augmentée, de la création artistique à la diffusion de contenu, et à produire un éventail toujours plus large d'applications de calcul spatial. Apple a contribué activement au développement de l'USD, et c'est une technologie essentielle pour la plate-forme révolutionnaire visionOS, ainsi que pour le nouvel outil de développement Reality Composer Pro. Nous sommes impatients de favoriser sa croissance en une norme largement adoptée.

Pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'OpenUSD, il s'agit d'une technologie de pointe pour la création de scènes 3D, offrant une interconnexion solide entre diverses ressources, informations et méthodes de travail. Cette technologie est souvent utilisée pour sa faculté à collaborer avec succès dans l'expression artistique et à simplifier la production cinématographique.



