Apple va commencer à développer ses puces pour Mac à Jérusalem

Apple a annoncé qu'elle allait ouvrir un nouveau site de développement à Jérusalem qui prendra part aux projets à venir, notamment le développement des futurs processeurs pour la gamme Mac. On parle donc des futures puces M2 Pro / M2 Max et autres M3 notamment.

Israël conçoit les futures puces d'Apple

La nouvelle a été annoncée par Elad Wertheimer d'Apple et reprise par le Times of Israel. Dans un article publié mercredi, Wertheimer a déclaré : "Je suis heureux de vous annoncer que nous, Apple, ouvrons un nouveau site de développement - à Jérusalem !".



La société recrute déjà des ingénieurs pour le développement de puces, Wertheimer précise que le site "participera aux projets phares que nous menons depuis Israël" qui seront avant tout "le développement des futurs processeurs pour le Mac."



Comme le note le Times of Israel, les équipes israéliennes d'Apple ont joué un rôle central dans le développement de la toute première puce en silicium d'Apple, la M1 qui a été dévoilée en 2020 dans le cadre du début de la transition de l'entreprise vers l'abandon d'Intel.

Cette puce a fait ses débuts dans le MacBook Pro M1 et le MacBook Air M1, ainsi que dans le Mac mini. Depuis lors, la société a ajouté des versions plus musclées de la puce sous la forme des M1 Pro et M1 Max, ainsi que du M1 Ultra dans le dernier Mac Studio.



Depuis, elle a également dévoilé sa deuxième génération, le M2, qui équipe notre tout nouveau MacBook Air 2022, l'un des meilleurs MacBooks de l'histoire récente.



La société emploierait environ 2 000 personnes en Israël, notamment sur les sites de R&D existants à Herzliya et Haïfa. Johny Srouji, vice-président directeur des technologies matérielles d'Apple, a récemment que déclaré :

Grâce au développement israélien, Apple gère et rationalise la technologie de stockage des données dans toute une série d'appareils : Les composants de communication sans fil pour l'Apple Watch, ainsi que les circuits intégrés qui ont été développés en Israël, et le joyau de la couronne : l'équipe israélienne a joué un rôle central dans le développement de la version haut de gamme du processeur phare M1 de la société, notamment les puces M1Pro et M1Max conçues pour prendre en charge les ordinateurs Mac haut de gamme tels que MacBook Pro et MacBook Studio.



La firme s'ouvre de plus en plus au monde en employants des ingénieurs un peu partout sur la planète, dont en France.