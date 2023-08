Apple s’engage à soutenir les victimes des inondations à Pékin

Régulièrement, Apple s’engage à aider financièrement les victimes de séismes, d’inondations, d’incendie… À chaque fois, Tim Cook l’annonce sur son compte Twitter pour afficher la solidarité d’Apple envers les personnes sinistrées. Cette fois-ci, Apple va aider les habitants de Pékin impacté récemment par de graves inondations.

Apple propose une aide

Apple, par le biais de son PDG Tim Cook, a récemment annoncé son intention de soutenir les efforts de secours en réponse aux inondations dévastatrices survenues à Pékin et dans la province du Hebei en Chine. Apple a déjà démontré son engagement en matière de secours en cas de catastrophe, ayant participé activement aux efforts de secours dans des pays tels que la Turquie, le Pakistan et les États-Unis, où des catastrophes naturelles ont touché des millions de personnes. Le soutien constant d’Apple en ces temps de crise souligne la volonté de l’entreprise de faire plus que simplement vendre des produits de haute technologie.

Dans un changement de tactique de communication, Cook a opté pour l’utilisation du service de médias sociaux chinois, Weibo, pour diffuser l’annonce de la contribution d’Apple, en général, Cook utilise toujours Twitter pour la communication. Le choix d’utiliser Weibo n’est pas vraiment surprenant, car c’est le réseau social le plus populaire en Chine et le plus utilisés.



Cook n’a pas fourni de détails précis sur la nature ou le montant de l’aide qui sera fournie, la firme de Cupertino préfère souvent rester discrète sur ses contributions, permettant à l’impact de ses actions de parler de lui-même plutôt que de se focaliser sur les chiffres.