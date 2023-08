Des produits Apple à un prix agressif grâce au très sérieux reconditionnement de la Fnac

Apple iPad 10,2" 64 Go Gris sidéral Wifi 9 ème génération 2021



L'iPad est équipé de la puce A13 Bionic offrant rapidité et puissance pour diverses applications, y compris Procreate. Il possède un écran Retina de 10,2 pouces avec technologie True Tone pour un affichage optimal, une caméra avant ultra grand-angle de 12 Mpx et une caméra arrière de 8 Mpx. Il est compatible avec l'Apple Pencil et le Smart Keyboard, et bénéficie d'une connectivité Wi-Fi rapide et 4G.



État reconditionnement : Produit n'ayant pas servi livré dans son emballage d'origine, fourni avec l'ensemble de ses accessoires. Reconditionné en atelier par un partenaire approuvé Fnac Darty.



Prix : disponible dès maintenant à 349,99€ au lieu de 439,99€ (-20%)

iPhone 13 5G 6.1" 5G Double SIM 128 Go Noir



L'iPhone est doté d'un écran Super Retina XDR 6,1 pouces, de la puce A15 Bionic, et d'un double appareil photo 12 Mpx. Il propose le mode Cinématique, une résistance à l'eau IP68, la connectivité 5G et fonctionne sous iOS 15 ou iOS 16.



État reconditionnement : Produit n'ayant pas servi, livré dans un emballage neutre, fourni avec des accessoires electriques genériques . Reconditionné en atelier par un partenaire approuvé Fnac Darty.



Prix : disponible dès maintenant à 749,99€ au lieu de 859,99€ (-12%)

iPad 9.7" 6e Génération Wifi 32 Go Gris sidéral



L'iPad 9,7 pouces est conçu comme une évolution majeure de l'ordinateur traditionnel. Doté d'une puce A10 Fusion pour des performances impressionnantes, il permet un multitâche fluide et propose des expériences immersives en réalité augmentée. Il est compatible avec l'Apple Pencil pour une créativité et une précision accrues. Il dispose d'une connectivité Wi-Fi et 4G LTE rapide, et offre une autonomie de 10 heures. L'écran Retina 9,7 pouces offre une clarté inégalée, tandis que Touch ID garantit sécurité et facilité d'utilisation. L'iPad est aussi équipé de fonctionnalités d'accessibilité pour tous les utilisateurs.



État reconditionnement : Produit ayant déjà servi livré dans son emballage d'origine fourni avec l'ensemble de ses accessoires . Reconditionné en atelier par un partenaire approuvé Fnac Darty.



Prix : disponible dès maintenant à 219,99€ au lieu de 359,99€ (-38%)

iPhone 12 6.1" Double nano SIM 5G 64 Go Noir



L'iPhone 12 présente un écran Super Retina XDR de 6,1 pouces, une protection Ceramic Shield, la compatibilité 5G, et embarque la puce A14 Bionic. Il dispose d'un double appareil photo 12 Mpx, d'un mode Nuit et d'un enregistrement vidéo 4K HDR Dolby Vision. Résistant à l'eau (IP68) et compatible avec les accessoires MagSafe.



État reconditionnement : Produit réparé livré dans un emballage neutre fourni avec des accessoires electriques genériques . Reconditionné en atelier par un partenaire approuvé Fnac Darty.



Prix : disponible dès maintenant à 523,99€ au lieu de 759,99€ (-31%)

MacBook Pro 14,2'' 1 To SSD 16 Go RAM Puce M1 Pro (2021)



MacBook avec écran Liquid Retina XDR, connectivité étendue avec Thunderbolt 4 et HDMI, caméra FaceTime HD 1080p, son de qualité studio, 17 heures d'autonomie, recharge MagSafe 3, Magic Keyboard avec Touch ID et macOS Monterey.



État reconditionnement : Produit n'ayant pas servi livré dans son emballage d'origine fourni avec l'ensemble de ses accessoires . Reconditionné en atelier par un partenaire approuvé Fnac Darty.



Prix : disponible dès maintenant à 2149,99€ au lieu de 2749,99€ (-21%)