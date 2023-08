La manette Atom de Turtle Beach arrive sur iPhone !

Les amateurs de jeux vidéos connaissent probablement l'entreprise Turtle Beach qui propose des manettes et des casques pour la plupart des plateformes. Si les gamers sur mobile se sentaient lésés, le mal sera bientôt réparé avec l'arrivée de la manette ATOM en version MFi pour jouer sur iPhone. L'Atom Mobile Game Controller pour iOS apporte une alternative intéressante aux contrôleurs existants avec son design à pince qui utilise le Bluetooth à faible latence plutôt que de se connecter directement au port du téléphone.

Une manette très intéressante

La manette de Turtle Beach vise les appareils récents avec une compatibilité limitée aux modèles iPhone 11, 12, 13 et 14 (et bientôt iPhone 15), histoire de proposer une expérience de jeu optimale. Le contrôleur de jeu mobile Atom lui-même se connecte par le biais d'une liaison sans fil de 2,4 GHz entre ses deux parties. Il s'agit d'une solution très intéressante, qui se démarque de la Backbone ou de la Kishi, ses deux plus proches concurrents.

La manette de jeu mobile Atom sortira le mois prochain, soit le 11 septembre. Elle peut être commandée sur le site officiel de Turtle Beach et auprès d'autres revendeurs comme Amazon. Son prix est de 89,99 € en France, et 79,99 $ aux USA.



La version iOS est disponible en bleu cobalt, tandis que la version Android est disponible en noir et jaune avec un bouton guide Xbox. Si vous n'avez pas encore acheté de manette pour iPhone, mais que vous pensiez le faire prochainement, attendez la sortie de ce modèle, nous verrons s'il est meilleur que les excellents Kishi et Backbone. L'important sera le ressenti des boutons, gâchettes et sticks, ainsi que la réactivité. La manette promet une autonomie de 20 heures avec un temps de charge de deux heures. Une application compagnon sera également disponible, comme pour les autres manettes, afin de personnaliser les contrôles. Qui est intéressé parmi vous ?



Regardez la présentation vidéo de la manette de jeu mobile Atom pour iOS ci-dessous :

