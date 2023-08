ZAGG lance son Pro Stylus 2 pour effacer l'Apple Pencil

Le nouvel accessoire vise à émuler de nombreuses fonctionnalités officielles que l'on retrouve dans l'homologue maison d'Apple, tout en y apportant ses propres touches. Le Zagg Pro Stylus 2 offre les fonctionnalités essentielles attendues d'un stylet pour iPad, telles que le chargement magnétique soutenu par la technologie Qi et la reconnaissance de l'inclinaison. Mais il apporte également une touche de fun en étant disponible dans une gamme de cinq couleurs. De quoi se démarquer.

Le nouveau stylet de ZAGG

Le lancement du Pro Stylus 2 marque la deuxième tentative de ZAGG de créer un accessoire haut de gamme pour l'iPad. Ce nouveau stylet présente de nombreuses améliorations par rapport à son prédécesseur, le positionnant légitimement comme une alternative valable au stylet d'Apple.

L'une des caractéristiques marquantes du ZAGG Pro Stylus 2 est son support de charge magnétique, semblable à l'Apple Pencil officiel. Cela permet aux utilisateurs de fixer sans effort le stylet sur le côté de leur iPad, non seulement pour recharger sa batterie interne, mais aussi pour le ranger en toute sécurité lorsqu'il n'est pas utilisé.



En plus de la recharge magnétique sans fil, ZAGG va plus loin puisque le stylet est compatible avec la norme Qi, largement utilisée, ce qui permet aux utilisateurs de placer le Pro Stylus 2 sur n'importe quel socle de recharge sans fil. En ce qui concerne l'autonomie de la batterie, une seule charge suffit pour environ six heures et demie d'utilisation.



Le seul bémol est que le Pro Stylus 2 nécessite une activation manuelle à chaque fois que vous souhaitez l'utiliser. Contrairement à l'Apple Pencil, il faut cliquer sur la "gomme" à l'arrière après 15 minutes d'inactivité.



En termes de compatibilité, ZAGG a adopté une approche large. Il est confirmé que le Pro Stylus 2 fonctionne avec tous les iPad sortis après 2018, soit l'iPad Pro, l'iPad Air 4+, l'iPad Mini 6+ et l'iPad 6+. Il offre la même prise en charge des applications que les crayons officiels d'Apple, ainsi que des fonctionnalités telles que la compatibilité avec le rejet de la paume et la reconnaissance de l'inclinaison.



S'il égale pratiquement l'Apple Pencil, le ZAGG Pro Stylus 2 se démarque surtout par son design. Au-delà de sa forme, le stylet se décline en cinq couleurs. En plus des traditionnels blanc et noir, ZAGG ajoute une touche de fun en introduisant des variantes bleu, rose et jaune pour s'adapter à la gamme variée de modèles d'iPad d'Apple.



Désormais disponible sur le site de ZAGG, le Pro Stylus 2 s'impose comme un solide concurrent de l'Apple Pencil, au prix de 79,99 € (soit 40 euros moins cher que le produit d'Apple). La version européenne ne le propose pas encore. À noter qu'il sera également vendu sur Amazon, comme c'est déjà le cas pour le Pro Stylus 1.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.