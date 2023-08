Bons plans iOS : REC, FlinkGolf, Arcane Vale et ReeXpose

Les bons plans iOS du jour : 6 applis gratuites et 4 promos avec notamment REC, FlinkGolf, Arcane Vale et ReeXpose. L'occasion d'économiser 49€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Applications gratuites iOS :

Comment Fonctionne Mon Corps ? (App, iPhone / iPad, v3, 280 Mo, iOS 12.0, Learny Land) passe de 4,99 € à gratuit. Explorez le corps humain et familiarisez-vous avec le fonctionnement de vos organes et muscles avec cette app conçue pour les enfants (mais aussi les parents). Vous aurez l'occasion d'apprendre de manière interactive en observant le mouvement du sang propulsé par le cœur, la trajectoire des aliments dans le corps, les conséquences d'une piqûre de moustique, et bien d'autres aspects.



Vous allez même pouvoir torturer gentiment les personnages. Télécharger l'app gratuite Comment Fonctionne Mon Corps ?





Gun Movie FX (App, iPhone / iPad, v7.3.1, 190 Mo, iOS 9.3, Outerspacious Software LLC) passe de 9,99 € à gratuit. Gun Movie FX est une application conviviale et plutôt performante qui se concentre sur les effets d'armes à feu. Créez aisément des films d'action en intégrant des animations, des effets sonores professionnels et bien plus encore. Grâce à un éditeur d'effets simplifié, positionnez rapidement et simplement les armes à feu et autres effets visuels, tels que les traces et éclaboussures de sang, les effets de lumière, ainsi qu'une variété d'effets sonores provenant de divers films. Attention, l'app coûte normalement assez cher mais n'est pas exempte de bugs. Télécharger l'app gratuite Gun Movie FX





REC (App, iPhone, v5.3.1, 21 Mo, iOS 15.0, LateNiteSoft S.L.) passe de 5,49 € à gratuit. C'est la principale application d'enregistrement vidéo de nombreux utilisateurs grâce à des paramètres et des commandes à la fois intuitives et puissantes. Signée des développeurs de Camera+, REC est conçu en pensant à vous, que vous soyez un vidéaste expérimenté ou que votre dernière rencontre avec la capture vidéo ait été un caméscope, vous constaterez que REC produit des vidéos de qualité professionnelle avec un contrôle total sur le rendu, le format et plus encore. Télécharger l'app gratuite REC





I know percent (App, iPhone / iPad, v3.1.3, 1 Mo, iOS 15.0, Dmitry Mashkin) passe de 0,99 € à gratuit. I know percent est une application moderne et élégante pour calculer un pourcentage qui fonctionne en temps réel. Une interface simple et minimaliste vous permet d'effectuer des tâches rapidement. Il y a également des écrans d’aide, dans lesquels vous pouvez en savoir plus sur l’application du pourcentage dans la vie réelle. Télécharger l'app gratuite I know percent





FlinkGolf (App, iPhone, v2.3, 10 Mo, iOS 12.0, Harald Lamer) passe de 0,99 € à gratuit. Jouer au golf peut s'avérer difficile sans avoir à se soucier de compter les points avec précision. Restez concentré et utilisez l'interface utilisateur simplifiée et sans distraction de FinkGolf pour compter les coups.



Caractéristiques : Compatibilité avec toutes les complications de l'Apple Watch.

Possibilité d'enregistrer des scores "X" comme "X-5" lorsque vous ramassez votre balle (en appuyant longuement sur le bouton du compteur).

Fonctionnalité de carte de score.

Partage pratique de votre carte de score par e-mail, texte, WhatsApp, etc. Télécharger l'app gratuite FlinkGolf





ReeXpose (App, iPhone, v1.6.4, 17 Mo, iOS 16.0, Reeflex GmbH) passe de 5,99 € à gratuit. ReeXpose pour iOS se positionne comme l'application de choix pour la photographie en pose longue. Conçue par des professionnels pour les professionnels, cette application comble le fossé entre un iPhone et un appareil photo reflex numérique (DSLR), vous permettant de capturer des images en pose longue au format RAW, sans nécessiter de filtres ND supplémentaires.



L'interface intuitive vous permet de sélectionner le mode de capture, d'ajuster l'exposition et de définir la durée de la prise de vue, tandis que ReeXpose se charge du reste. Le résultat final sera un unique fichier DNG de 12 bits, prêt à être modifié dans votre logiciel de retouche préféré. Profitez également du mode "flou de mouvement" pour effacer les personnes, lisser les mouvements des nuages ou conférer une texture soyeuse à l'eau en mouvement. Bref, vous avez le contrôle ! Télécharger l'app gratuite ReeXpose





Promotions iOS :

Pocket Academy 3 (Jeu, , iPhone / iPad, v1.19, 434 Mo, iOS 9.0, Kairosoft Co.,Ltd) passe de 5,99 € à 2,99 €. Le jeu de simulation d'école de rêve est de retour, et il est encore meilleur !



Bâtissez des installations et forgez un environnement scolaire incroyable. Aménagez des salles de classe, une cafétéria... et même une salle de conseil ! Rassemblez les installations compatibles pour créer des lieux attractifs qui feront briller votre école. À mesure que la popularité et la renommée de l'école grandissent, les demandes d'inscription affluent.



Dans la lignée des jeux de gestion captivants de Kairosoft, ce titre offre une expérience de jeu complète et addictive. Télécharger Pocket Academy 3 à 2,99 €





One Deck Dungeon (Jeu, Jeux de société / Cartes, iPhone / iPad, v1.6.3, 331 Mo, iOS 10.0, Handelabra Studio LLC) passe de 7,99 € à 0,99 €. One Deck Dungeon offre une richesse de jeu stratégique impressionnante avec des décisions vitales à prendre à chaque tournant.



Si vous ne connaissez pas ce jeu de société, on parle d'un Dungeon Crawler qui mélange cartes et dés, qui mettra votre stratégie à rude épreuve (avec une petite part de chance tout de même), le tout dans une ambiance médiévale. Télécharger One Deck Dungeon à 0,99 €





Chicken Police (Jeu, Aventure / Action, iPhone / iPad, v1.0.1, 1,6 Go, iOS 13.0, HandyGames) passe de 9,99 € à 4,99 €. Chicken Police est un jeu riche en histoire et en dialogues qui combine des éléments des romans visuels et des jeux d'aventure classiques. Le jeu comporte plus de 30 personnages à qui il faut parler, dont certains doivent être sérieusement interrogés. Collectez des tonnes d'indices, de preuves et d'informations personnelles très sensibles auprès des personnages louches de Clawville pour les utiliser sans pitié contre eux ! Chicken Police a été créé à partir de photos réelles et d'arrière-plans 3D photo-réalistes, inspirés des films de cinéma classiques et influencés par les films d'animation. On compte pas moins de 8 heures de dialogues d'acteurs, le tout dans une ambiance année 40 incroyable. Télécharger Chicken Police à 4,99 €