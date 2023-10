Tim Cook rencontre encore le ministre chinois du Commerce pour s’assurer de l’avenir d’Apple

Avec sa gigantesque population, la Chine représente l’un des pays les plus importants pour Apple avec les États-Unis. Globalement, la firme de Cupertino a de bonnes relations avec le gouvernement de Xi Jinping, l’entreprise n’hésite pas à répondre aux exigences et réagit rapidement à chaque nouvelle loi. Toutefois, les tensions entre la Chine et les États-Unis semblent inquiéter Tim Cook !

Encore une fois, Tim Cook rencontre le ministre chinois du Commerce

2023 aura été une année marquée par le renforcement des relations entre Apple et la Chine. Tim Cook a tenu sa seconde réunion avec le responsable du commerce chinois cette année, une démarche qui souligne l’importance de la relation sino-américaine.

En mars 2023, bien avant cette récente rencontre, Cook avait déjà échangé avec Wang Wentao, le ministre chinois du Commerce. Lors d’un sommet des affaires chinois, Cook était l’un des rares dirigeants américains à être présent, marquant ainsi son engagement envers le pays asiatique.



Les discussions entre Cook et Wang ne se sont pas limitées aux simples échanges de courtoisies. Ils ont en effet abordé des sujets sensibles, tels que le rôle croissant d’Apple en Chine et l’évolution des relations entre la Chine et les États-Unis. Il était également prévu que Cook discute des échanges commerciaux avec les autorités américaines, mettant en évidence la position unique d’Apple comme médiateur entre les deux superpuissances.

La récente visite de Cook en Chine a été confirmée par Reuters, qui rapporte que le dirigeant d’Apple a rencontré Wang Wentao pour la deuxième fois cette année. Une annonce du ministère chinois du Commerce a évoqué leurs discussions sur l’expansion d’Apple en Chine et les relations sino-américaines. Soulignant l’ambition de la Chine de continuer à s’ouvrir à l’économie mondiale, Wang a exprimé le souhait de son pays d’accroître l’accès à son marché tout en favorisant une collaboration étroite avec des entreprises internationales telles qu’Apple.



Cependant, tout n’est pas rose dans cette relations, Apple a manifesté son désaccord avec certaines des nouvelles régulations chinoises, notamment celles touchant l’App Store. Toutefois, la firme de Cupertino s’efforce de s’adapter à ces changements, preuve de son engagement à maintenir une présence solide en Chine.



Les rencontres entre Tim Cook et le ministre chinois du Commerce témoignent de l’importance cruciale du marché chinois pour Apple, mais aussi de la volonté de la Chine d’accueillir des géants technologiques internationaux sur son territoire. À voir comment cette relation évoluera, mais pour l’instant, il semble que les deux parties soient résolues à travailler main dans la main pour un avenir prospère.