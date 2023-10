Les AirPods Pro 2 bénéficient d’une nouvelle mise à jour 6A305

Depuis quelques heures, les propriétaires d’AirPods Pro 2 peuvent profiter d’une nouvelle mise à jour logicielle visant à améliorer leur expérience utilisateur. Cette nouvelle version qui a été déployé s’installe automatiquement sur les AirPods Pro 2 !

Firmware 6A305

Apple a publié une mise à jour du firmware pour ses AirPods Pro 2. Les écouteurs sans fil haut de gamme d’Apple sont disponibles en deux versions : une avec un connecteur Lightning et l'autre avec un connecteur USB-C. La référence de cette mise à jour est la 6A305, le code de la version précédente était 6A303 et avait été lancée pour ces mêmes écouteurs le 10 octobre, il y a à peine quelques jours. Cependant, Apple n'a pas encore révélé les détails spécifiques de ce nouveau firmware, laissant les utilisateurs dans le mystère.



iOS 17 a introduit de nouvelles fonctionnalités pour les AirPods Pro 2, il y a le mode adaptatif qui se retrouve entre le mode transparence et la réduction de bruit ainsi que la détection des conversations. Ces nouvelles fonctionnalités ont suscité un vif intérêt parmi les utilisateurs, rendant les AirPods Pro 2 encore plus attrayants.

Apple ne fournit pas de directives spécifiques pour installer cette mise à jour, mais on sait qu’elle s'effectue automatiquement lors de la connexion des AirPods à un appareil sous iOS. Si vous souhaitez initier la mise à jour manuellement, placez simplement vos AirPods dans leur boîtier, branchez-les à une source d'alimentation et associez-les à un appareil iOS ou Mac.



Pour ceux qui souhaitent vérifier la version du firmware de leurs AirPods Pro, voici comment procéder :

Connectez vos AirPods à votre iPhone

Allez dans Réglages

Général

Informations

AirPods

Regardez le numéro de la version logicielle

Parfois, l’installation d’une nouvelle mise à jour peut prendre plusieurs heures ou même plus de 24 heures. Si vous voyez que vos AirPods Pro 2 ne veulent vraiment pas installer cette mise à jour, essayer à plusieurs reprises de les mettre dans leur boîte de recharge, de les sortir, puis de les remettre avec toujours quelques minutes d’attente entre chaque phase.