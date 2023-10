Apple publie une mise à jour (6A303) pour les AirPods Pro 2

Comme vous le savez probablement déjà, il n'est pas possible de mettre à jour manuellement vos AirPods vers de nouvelles versions de firmware. Apple indique que les nouvelles versions du micrologiciel s'installeront lorsque vos AirPods seront connectés par Bluetooth à votre iPhone. Pour vérifier la version du micrologiciel de vos AirPods :

Cette mise à jour intervient après que les AirPods Pro 2 ont reçu une foule de nouvelles fonctionnalités grâce à iOS 17 le mois dernier, notamment l'Audio adaptative, la conscience de la conversation et le volume personnalisé. La mise à jour d'aujourd'hui se concentre probablement sur l'affinage de ces fonctionnalités et sur les éventuels bugs associés.

Corrections de bugs et autres améliorations.

Selon son site web , cela signifie que les AirPods Pro 2 avec USB-C et les AirPods Pro 2 avec Lightning sont désormais unifiés sur la même version du firmware 6A303. Auparavant, le boîtier USB-C avait un train de retard, ce qui était à priori anormal. Voici les notes de versions laconiques d'Apple :

