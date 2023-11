Andyamo est une app GPS pour se déplacer en fauteuil roulant et poussette en ville

1 com

À Grenoble, deux amis ont conçu Andyamo, une application de type GPS spécialement pensée pour les personnes à mobilité réduite, ce qui englobe à la fois les utilisateurs handicapés mais aussi ceux qui ont une poussette, entre autres. En exploitant les images de Google Maps, l'application évalue les dimensions des trottoirs et identifie les obstacles pour proposer des itinéraires accessibles. De quoi apporter une aide précieuse dans la quête d'autonomie du public visé.

Découvrez l'application Andyamo

Comme vous l'aurez compris, le projet vise à restaurer l'autonomie et la confiance des utilisateurs handicapés, avec des fonctionnalités ajustées pour les personnes en fauteuil roulant, les malvoyants, les malentendants, les parents avec une poussette, les seniors et plus encore.

L’histoire d’Andyamo commence en 2015, lorsque Marco Petitto est victime d’un accident de ski tragique qui va bouleverser son quotidien. Désormais paraplégique, ce Grenoblois de 40 ans découvre alors l'horreur des déplacements en ville pour une personne en fauteuil roulant.



Avec Sébastien Guillon, un voisin qui va rapidement devenir un ami, ils décident de prendre une initiative pour améliorer la vie des personnes porteuses de handicap en créant Andyamo. D'abord un site en 2021, puis une application en 2023. En partie financé par Volvo, le constructeur suédois très impliqué dans l'accessibilité et l'écologie.



Sébastien a déclaré à nos confrères d'actu.fr :

Après l'accident de Marco, nous étions persuadés que Google Maps ou Plans proposaient une option pour les personnes handicapées... et non. On a décidé de créer notre propre solution.

Pour les deux amis habitant à Grenoble, la capitale des Alpes était idéal pour se lancer.

Grenoble est une ville très sympa avec plein de choses bien pour les personnes à mobilité réduite [... mais avec de] vrais problèmes.

Après avoir convaincu le Syndicat mixte des mobilités de l’agglomération grenobloise et s'être étendue à d'autres villes françaises, Andyamo se prépare pour un lancement à Lyon pendant la Fête des lumières. L'application a également franchi les frontières, décrochant un contrat avec le réseau de transport de Lisbonne, marquant ainsi son premier succès international. On espère une arrivée dans les grandes villes françaises comme Paris et Marseille, qui ne sont pas très praticables pour les fauteuils roulants.

Depuis l’accident de Marco, nous avons vu la difficulté pour les personnes à mobilité réduite de se déplacer sans blocage (trottoir, transport, lieux publics). Pour y répondre nous voulons lancer un GPS adapté. Aidez nous à rendre ce rêve possible ! RT+💙 https://t.co/jYuhde5Af2 pic.twitter.com/CRI0EGI5xt — Andyamo (@_andyamo) September 18, 2019

Les fonctionnalités de l'application Andyamo :

Un moteur de recherche de lieux accessibles à votre profil mobilité

Un calculateur d’itinéraire piéton (avec la précision du trottoir et du passage-piéton) qui soit adapté à votre profil mobilité

Un calculateur d’itinéraire en transport en commun adapté (avec la précision de l’accessibilité de la ligne et des arrêts)

Qui peut utiliser Andyamo ?

En fauteuil roulant manuel

En fauteuil roulant électrique

Accompagnateur de malvoyant : Je suis un proche qui souhaite accompagner physiquement une personne malvoyante lors d’un tout nouveau déplacement jamais réalisé. Pour cela j’ai besoin de connaître en amont le meilleur itinéraire adapté et sécurisé pour cette personne malvoyante qui sera autonome après l’avoir mémorisé.

Déficient visuel : Je me déplace en canne et je cherche des informations sur un itinéraire que je puisse écouter grâce à un lecteur d’écran pour mieux planifier mon trajet

Déficient auditif : J’ai une déficience auditive légère ou moyenne et je cherche un itinéraire piéton et en transport en commun avec des informations textuelles claires.

Déficient cognitif : J’ai une déficience cognitive légère et je souhaite devenir ou rester autonome dans mes trajets quotidiens et être rassuré lors de mes déplacements.

Parents avec poussette



Bref, une superbe initiative, gratuite et plus qu'utile pour un tas de personnes. Si vous êtes concernés, de près ou de loin, téléchargez Andyamo (qui veut dire allons-y en italien : andiamo).

Télécharger l'app gratuite Andyamo