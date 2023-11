Selon Meta, Apple et Google sont responsables des téléchargements des mineurs

Alors que les plateformes de médias sociaux sont de plus en plus attaquées de la part des parents et des législateurs pour leur manque de contrôle et leur responsabilité, Meta essaye de détourner l'attention en rejetant la faute sur Apple et Google.

Meta accusé par les parents

Pour comprendre la situation, Meta vient de voir sa demande de rejet de plusieurs centaines de procès intentés par des parents refusée. Dans ces plaintes, les parents affirment que les entreprises de médias sociaux cherchent délibérément à rendre les adolescents dépendants de leurs applications. Meta a beau réfuté, tout le monde voit bien les algorithmes qui distillent des flux toujours plus précis et addictifs pour les jeunes (et les moins jeunes).



Plusieurs études ont abondé dans ce sens depuis quelques années. Par exemple, en 2019, une méta-analyse de 41 études distinctes a conclu que l'addiction aux smartphones devrait être considérée comme une affection psychiatrique. Un peu plus tard, en 2021, une autre analyse a montré que près de 40 % des étudiants utilisent leurs smartphones à un niveau qui affecte leur sommeil, avec des implications probables à la fois sur les performances scolaires et sur la santé. Certains ont même qualifié Instagram de toxique.



Dès 2018, notre Tim Cook reconnaissait d'ailleurs que la technologie pouvait être surutilisée. Apple a introduit "Temps d'écran" un peu plus tard la même année.

Meta met Apple et Google en porte-à-faux

Le Washington Post rapporte que la stratégie de Meta mise à se cacher derrière Apple et Google.

Meta fait pression pour que les géants de la technologie, tels que Google et Apple, jouent un rôle plus important afin d'empêcher les adolescents d'accéder à des sites potentiellement dangereux. Pour la première fois, Meta demande que la législation exige que les magasins d'applications obtiennent l'accord des parents lorsque des utilisateurs âgés de 13 à 15 ans téléchargent des applications.

Antigone Davis, responsable mondial de la sécurité chez Meta, a ajouté :

Avec cette solution, lorsqu'un adolescent souhaite télécharger une application, les magasins d'applications seraient tenus d'en informer ses parents, de la même manière que les parents sont avertis lorsque leur enfant tente d'effectuer un achat. Les parents peuvent décider d'approuver ou non le téléchargement.

On ne parle que des enfants à partir de 13 ans car, en théorie, les personnes âgées de 12 ans ou moins ne sont pas autorisées à utiliser les applications de médias sociaux. Pourtant, 40 % des enfants de moins de 13 ans utilisent les réseaux sociaux.



Le groupe de Facebook affirme qu'en transférant la responsabilité des développeurs d'applications aux magasins d'applications, elle garantirait une norme simple et cohérente. La ficèle est un peu grosse, mais cela pourrait passer. Mieux, si tel est le cas, Meta pourrait récupérer encore plus d'informations sur les jeunes utilisateurs avec notamment le nom complet et la date de naissance.



