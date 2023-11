Tim Cook a organisé un sommet sur la santé mentale au Steve Jobs Theater

Si le Steve Jobs Theater est connu pour l’annonce de nouveaux produits et services, il peut aussi servir à rassembler pour une cause importante. Un récent rapport révèle que Tim Cook a organisé un sommet sur la santé mentale avec plusieurs invités.

On en sait plus sur cet événement spécial

Dans l'enceinte futuriste du Steve Jobs Theater, un sommet sur la santé mentale s'est tenu vendredi dernier, orchestré par nul autre que le PDG d'Apple, Tim Cook. L'événement a réuni des personnalités et a été marqué par des interventions poignantes sur l'intersection de la technologie et du bien-être psychologique.



La première dame des États-Unis, Dr Jill Biden, a captivé l'auditoire avec un hommage vibrant à Steve Jobs :

C'est difficile à imaginer maintenant, mais cet espace splendide dans lequel nous nous asseyons, et cette entreprise, l'une des plus grandes au monde, ont commencé par des débuts modestes dans le petit garage familial de Steve Jobs à seulement 15 minutes d'ici. Il croyait à la base que chacun d'entre nous était à la recherche d'une connexion, et que la technologie pourrait faciliter cette connexion. Steve a mis le personnel dans l'informatique personnelle.

Rosé, la célèbre chanteuse sud-coréenne, a ouvert son cœur sur sa propre expérience avec la santé mentale, affirmant :

J'ai découvert que la santé mentale n'est pas le sujet le plus facile, car pour moi, cela nécessitait beaucoup de patience et de pratique - mais surtout, beaucoup et beaucoup d'attention.



Sa franchise a mis en lumière les défis auxquels de nombreuses personnes sont confrontées en silence.

Enfin, le chirurgien général des États-Unis, Dr Vivek Murthy, a présidé une table ronde qui a examiné avec nuance « la façon d'équilibrer les avantages et les risques de la technologie sur notre santé mentale », un sujet d'une pertinence aiguë dans notre monde hyperconnecté.



L'association du sommet à l'APEC a souligné son importance et son envergure internationale, réunissant des leaders d'opinion de divers domaines pour aborder un sujet de santé crucial dans un contexte de plus en plus dominé par la technologie.