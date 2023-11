X fait de la pub sous les posts de guerre "Israël - Hamas", mais passe devant Meta en visites

L'un des défis d'Elon Musk depuis qu'il est à la tête de X (Twitter), c'est d'imposer la liberté d'expression, tout en protégeant les utilisateurs des posts (tweets) qui mettent en avant de fausses déclarations, photos ou vidéos. Si cette tâche est particulièrement difficile, un article du média NewGuard a remarqué que les utilisateurs qui publient des fake news peuvent toucher la rémunération liée au partage des revenus avec les créateurs ! Malgré tout, la firme dépasse ses concurrents sur le dernier mois.

Nouvelle affaire délicate pour X (Twitter)

La présence de publicités sur des publications contenant des informations trompeuses sur les réseaux sociaux soulève des inquiétudes éthiques et commerciales importantes. NewsGuard, une organisation de surveillance des médias, a récemment mené une analyse révélatrice sur la plateforme X (Twitter), détenue par Elon Musk, qui est actuellement au cœur d'une controverse pour avoir montré de la publicité sur des publications qui propagent de la désinformation.



Selon NewsGuard, entre le 13 et le 22 novembre, des publicités ont été observées sur 30 publications diffusant des théories du complot en lien avec le conflit Israël-Hamas. Ces publications, qui ont totalisé 92 millions de vues, provenaient de comptes Premium de la plateforme X (Twitter), ayant tous plus de 100 000 abonnés et étant connus pour leur diffusion de fausses informations. NewsGuard a même classé ces comptes parmi les principaux diffuseurs de fake news.

Ce problème est exacerbé par le fait que des publicités de marques de renom, ainsi que d'entités gouvernementales et d'organismes à but non lucratif ont été associées à ces publications trompeuses. Cela a mené à un examen plus approfondi de la politique de X (Twitter) en matière de publicité, notamment après que des entreprises telles qu'Apple et Disney ont retiré leurs publicités de la plateforme à la suite d'un rapport de Media Matters. Ce rapport a révélé que des publicités étaient affichées sous des contenus à caractère nazi, ce qui a provoqué une réaction négative de la part du public et des annonceurs.

Elon Musk réagit face à ce scandale

En réponse à ces problèmes, Musk a indiqué que X (Twitter) n'accorderait pas de revenus publicitaires aux posts modifiés par les "Community Notes", qui sont des ajouts de la communauté visant à signaler les informations incorrectes. Cependant, les publicités ont été trouvées sous des publications qui, selon les directives de Musk, ne devraient pas être admissibles à la répartition des revenus.



La situation est compliquée par la décision de X (Twitter) de rendre l'accès à ses données de recherche payant, ce qui limite la capacité de surveillance externe. De plus, les termes de service de la plateforme stipulent clairement que les activités contraires à ses politiques d'utilisation ne sont pas éligibles pour les paiements. Malgré cela, sur les 30 publications examinées par NewsGuard, 24 montraient des publicités de 86 entités différentes.

Twitter passe devant Facebook et Instagram

Malgré toutes les controverses, parfois lancées par les concurrents eux-mêmes, X fait de plus en plus de visites. Le réseau a même dépassé les plateformes de Meta :

