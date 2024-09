Des anciens de l'app Raccourcis travaillent à apporter l'IA sur Mac

Depuis le début de l'année, l'intelligence artificielle a convaincu des millions de personnes à travers le monde. Si des entreprises comme OpenAI et Google se sont démarqués par rapport à la concurrence, certaines sociétés comme Apple ont un peu de retard sur le sujet. Un récent rapport indique que l'IA pourrait bientôt débarquer sur le Mac, le projet ne vient pas d'Apple en interne, mais plutôt de trois anciens salariés qui sont convaincus que l'IA à sa place et peut faire des prouesses sur macOS.

L'IA presque partout dans l'écosystème Apple

Trois anciens collaborateurs d'Apple, Ari Weinstein, Conrad Kramer et Kim Beverett, entreprennent un projet révolutionnaire pour intégrer l'intelligence artificielle (IA) dans les ordinateurs Mac. Ces innovateurs, reconnus pour avoir créé l'application d'automatisation iOS Workflow, acquise et renommée "Raccourcis" par Apple, aspirent à transformer l'expérience utilisateur sur MacOS.



Ari Weinstein a quitté Apple en juillet avec une vision claire : recréer la magie des premiers ordinateurs personnels des années 80, mais avec une touche moderne d'IA. En se concentrant sur le développement d'un logiciel permettant aux utilisateurs ordinaires de résoudre des problèmes informatiques de manière plus efficace, l'équipe souhaite redéfinir l'interaction avec les technologies personnelles. Kim Beverett, un autre membre clé de l'équipe, a quitté Apple, en partie à cause de l'approche inflexible de l'entreprise en matière de télétravail. Cette politique, devenue plus difficile à maintenir après la pandémie, a suscité des critiques, notamment de la part des ingénieurs logiciels.

Un projet encadré par une start-up

La nouvelle start-up, Software Applications Incorporated, fondée par Weinstein, Kramer et Beverett, vise à repenser l'utilisation des chatbots d'IA. Alors que des systèmes comme ChatGPT sont souvent perçus comme impersonnels, leur vision est de rendre l'expérience utilisateur sur Mac plus intuitive et personnalisée grâce à l'IA.



L'équipe de Software Applications Incorporated est motivée par le désir de redonner aux Mac modernes le sentiment d'illimité et de possibilités qui caractérisait les premiers ordinateurs personnels. En utilisant des modèles de langage avancés et l'IA, ils aspirent à créer une toute nouvelle catégorie de logiciels.



Avec leur riche historique dans l'innovation et la création d'apps révolutionnaires, Weinstein, Kramer et Beverett sont bien placés pour apporter une nouvelle dimension à l'utilisation du Mac. Leur projet pourrait non seulement transformer l'expérience utilisateur sur Mac mais aussi influencer l'industrie informatique dans son ensemble.



