Bons plans iOS : CREATE, SomaFM, Paintiles et Flappy Brain

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 2 jeux gratuits et 4 promos avec notamment CREATE, SomaFM, Paintiles et Flappy Brain. L'occasion d'économiser 42€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Flappy Brain (Jeu, Casse-tête / Éducation, iPhone / iPad, v1.10, 3 Mo, iOS 14.0, Grzegorz Surma) passe de 0,99 € à gratuit. Pouvez-vous faire naviguer le petit oiseau dans la ville en résolvant des énigmes mathématiques ?



Un jeu intelligent mais exigeant, le tout enveloppé dans une forme rétro de pixel-art.... Télécharger le jeu gratuit Flappy Brain





Paintiles (Jeu, Casse-tête, iPhone / iPad, v1.3.5, 12 Mo, iOS 12.0, Andrey Spencer) passe de 0,99 € à gratuit. Le jeu commence simplement : vous disposez de trois couleurs pour peindre les tuiles. Au fur et à mesure que vous acquérez les compétences nécessaires pour résoudre des puzzles de plus en plus difficiles, vous êtes confronté à de nouveaux mécanismes - sol dissolvant, bombes, tuiles arc-en-ciel - qui vous amènent à réfléchir d'une manière nouvelle et intéressante. Paintiles est un must pour les amateurs de casse-tête ! Télécharger le jeu gratuit Paintiles





Applications gratuites iOS :

CREATE (App, iPhone / iPad, v6.1, 114 Mo, iOS 9.0, Anything is) passe de 3,99 € à gratuit. Le logiciel est très bien fait, il est très facile à utiliser. L'idée est de pouvoir poser ses idées et de les mettre en forme avec des outils adaptés aux écrans tactiles. Avec de l'imagination, vous pouvez tout faire, avec des photos, des polices, des lignes et des formes. Logo, collages, UI et autres sont à portée de main. Télécharger l'app gratuite CREATE





SomaFM (App, iPhone / iPad, v1.13.0, 23 Mo, iOS 15.0) passe de 7,99 € à gratuit. L'application officielle SomaFM permet d'accéder à plus de 30 chaînes de radio uniques, sans publicité, tout au long de l'année. On y trouve de la musique underground et alternative, le tout orchestré par des DJ et des directeurs musicaux primés. Considéré comme l'un des "cinq meilleurs services de radio Internet", SomaFM se distingue par le fait qu'il est entièrement financé par les utilisateurs et les auditeurs, ce qui signifie que les émissions sont exemptes de publicités et d'annonces. Les chaînes et les programmes proposés sont uniques à SomaFM et souvent introuvables ailleurs. Télécharger l'app gratuite SomaFM





AI Art Filters (App, iPhone / iPad, v2.2, 75 Mo, iOS 14.0, Grzegorz Surma) passe de 0,99 € à gratuit. Améliorez votre image d'une simple pression grâce à des filtres intelligents et originaux.

16 filtres étonnants et d'autres encore à venir d'après les développeurs. Idéal pour ceux qui partagent leur vie sur Instagram ! Télécharger l'app gratuite AI Art Filters





Chord (App, iPhone / iPad, v4.3, 36 Mo, iOS 14.0, Roman Sevastyanov) passe de 1,99 € à gratuit. Cette application, destinée aux musiciens débutants, transforme vos oreilles en un outil puissant pour la composition musicale. Elle propose un ensemble d'outils, incluant une fonction de progression d'accords avec lecture en direct et exportation MIDI, un outil d'entraînement pour les clés de sol et de fa, ainsi que des outils pour l'entraînement auditif et la pratique vocale. En plus, la version macOS de l'application est incluse, offrant une expérience musicale complète sur différents appareils. Télécharger l'app gratuite Chord





Promotions iOS :

Evoland 2 (Jeu, Jeux de rôle / Aventure, iPhone / iPad, v2.1.1, 490 Mo, iOS 13.6, Playdigious) passe de 5,99 € à 0,99 €. À quoi ressemblaient les jeux vidéo de votre enfance ? Si vous aimiez Zelda, Mario et autre, vous allez adorer Evoland 2 ! Embarquez à bord d'une aventure inoubliable de plus de 20 heures et explorez l'histoire du jeu vidéo à coup d'innombrables références hilarantes aux grands classiques du domaine.



Des RPG en 2D en passant par les jeux de tir, de carte à collectionner et de combat en 3D, entre autres, l'alternance des genres vous offrira son lot de dépaysements et vous tiendra constamment en haleine.



L'un de nos titres préférés ! Télécharger Evoland 2 à 0,99 €





The Tiny Bang Story (Jeu, Casse-tête / Éducation, iPhone / iPad, v3.5, 121 Mo, iOS 9.0, Ellada Games LLC) passe de 4,99 € à 0,99 €. Sur cette toute petite planète, un monde autrefois heureux et insouciant, une météorite provoque un cataclysme, laissant son avenir entre vos mains. Votre mission est de restaurer la gloire passée de la planète et d'apporter la paix à ses habitants. Pour cela, vous devrez réparer divers engins et machines et résoudre des énigmes complexes réparties sur cinq chapitres du jeu. Le jeu offre une jouabilité intuitive et ergonomique, vous permettant de vous immerger dans des puzzles ingénieux et de vous laisser emporter par l'atmosphère captivante de cette aventure fantastique. C'est beau et attachant ! Télécharger The Tiny Bang Story à 0,99 €





Remote for Tesla (App, iPhone / iPad, v5.0.1, 25 Mo, iOS 11.0, Rego Apps) passe de 20,99 € à 9,99 €. Il s'agit de la première application tierce pour Tesla autorisée au monde à prendre en charge l'Apple Watch et Siri Shortcuts, offrant une fonctionnalité fiable même lorsque la voiture est éteinte. Les utilisateurs peuvent contrôler leur Tesla et accéder aux statistiques directement depuis leur montre ou leur téléphone, sans avoir besoin d'ouvrir l'application. L'application permet de combiner, de planifier et d'automatiser les commandes en fonction de divers déclencheurs et conditions, tels que l'état de la conduite, la connexion du câble de charge, les habitudes de sommeil, les routines de travail et les connexions Bluetooth ou WiFi spécifiques. Il prend également en charge l'utilisation d'étiquettes NFC, les déclenchements d'alarmes et les horaires programmés. L'application pour Apple Watch est également complète. Télécharger Remote for Tesla à 9,99 €