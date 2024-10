Nouvelle mise à jour logicielle 6A317 pour les AirPods 3

1 com

C'est le cas plusieurs fois par an, Apple déploie une mise à jour logicielle pour ses AirPods. Cette fois-ci, ce sont les AirPods 3 qui ont le droit à la dernière mise à jour de l'année. Vous n'avez rien à faire, ils vont passer à la nouvelle version automatiquement lorsque vous allez les utiliser.

MAJ AIRPODS 3

Nouvelle mise à jour du firmware pour les AirPods 3 en ce mardi 19 décembre 2023. Une nouvelle version du micrologiciel nommée 6A317 qui prend le relais de la version 6A300 publiée il y a trois mois, en septembre.



Comme à son habitude, Apple ne fait aucune communication sur le lancement de cette mise à jour, ce à quoi elle sert et sur la manière de procéder pour mettre à jour ses AirPods. Nous vous conseillons d'ailleurs de ne pas perdre de temps à essayer de les mettre à jour vous-même et de laisser les AirPods le faire automatiquement dans les jours à venir.

Le fait qu'elle ne soit pas encore installée ne posera pas de souci à l'utilisation. En revanche, si vous souhaitez savoir si la mise à jour est effectuée, il suffit de connecter vos AirPods 3 à votre iPhone, vous rendre dans l'application Réglages > Général > Information et de cliquer sur vos AirPods. La version du programme interne vous donnera la réponse finale.



C'est également l'occasion de rappeler que les rumeurs se font de plus en plus insistantes sur la prochaine version, à savoir les AirPods 4, qui devraient vraisemblablement arriver sur le marché à la rentrée 2024. Un design mis à jour, un nouveau boîtier, l'annulation active du bruit (ANC) sont au programme selon un récent rapport.