Apple invente une nouvelle coque batterie modulable pour iPhone

En cette toute fin d'année 2023, l'Office américain des brevets et des marques (USPTO) a publié une demande de brevet d'Apple portant sur un nouvel accessoire hybride, la coque-batterie nouvelle génération. D'après les documents officiels, la firme de Cupertino souhaiterait proposer un étui d'alimentation pouvant, ou non, intégrer une batterie et être connecté à un autre appareil externe. Cet étui pourrait remplacer l'encombrant accessoire de batterie MagSafe externe d'Apple pour l'iPhone.

La coque-batterie nouvelle génération

Concrètement, afin de réduire le nombre de pièces transportées par un client, une batterie peut être placée dans l'étui qui contient également l'appareil électronique portable. L'idée novatrice est que cette coque peut contenir l'appareil électronique portable en permanence et recevoir la batterie lorsque l'utilisateur souhaite regrouper les appareils.

La première Smart Battery Case d'Apple

Le bloc-batterie peut évidemment alimenter le téléphone pendant qu'il se trouve dans l'étui. Le contenant dispose d'un moyen de "retenir" la batterie, ainsi que pour communiquer avec elle. Tout cela fonctionne avec des aimants, MagSafe oblige, mais aussi via un protocole de communication sans fil. Sur ce point, le brevet reste étonnamment vague :

Le connecteur de dispositif externe 490 peut comprendre une interface de communication prenant en charge le Wi-Fi (par exemple, un protocole 802.11), Ethernet, Bluetooth, les systèmes de communication à haute fréquence (par exemple 900 MHz, 2,4 GHz et 5,6 GHz).(par exemple, 900 MHz, 2,4 GHz et 5,6 GHz), infrarouge, TCP/IP (par exemple, tout protocole utilisé dans chacune des couches TCP/IP), HTTP, Bit-Torrent, FTP, RTP, RTS, SSH, ou tout autre protocole utilisé dans les couches TCP/IP.



Vous pouvez observer le système comprenant un appareil électronique portable, un étui et une batterie illustré dans le brevet d'Apple.

L'accessoire du jour est donc une sortie de mélange entre la coque-batterie d'Apple lancée en 2015 et la batterie externe de la firme apparue avec l'iPhone 12 en 2020. L'idée de pouvoir enlever la partie la plus lourde quand l'utilisateur n'en a pas besoin est très intéressant, mais la taille globale de la coque devra être contenue pour atteindre des volumes de vente corrects.



Tous les détails sont à retrouver dans la demande de brevet 20230420961 intitulé "CASE FOR PORTABLE ELECTRONIC DEVICES".