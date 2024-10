OpenAI va lancer le GPT Store la semaine prochaine

Vous pensez avoir tout vu avec ChatGPT ? Figurez-vous qu’il y a encore de nombreuses surprises à venir… OpenAI a décidé de bien commencer l’année 2024 en franchissant une nouvelle étape : le déploiement du GPT Store, un concept similaire à l’App Store où vous trouverez un grand choix de chatbot préconfigurés pour répondre de manière optimale à vos sollicitations.

ChatGPT va évoluer avec le GPT Store

Lors de son événement DevDay au début de novembre, OpenAI a dévoilé son projet ambitieux de lancer des chatbots personnalisés sur ChatGPT (via l’application et la version web). Cette nouvelle, largement couverte par les médias, a suscité un intérêt majeur, certains ont même mentionné une possible révolution à venir dans l’utilisation des assistants virtuels au cours de 2024.



Dans une stratégie clairement orientée vers la valorisation de ses offres haut de gamme, OpenAI a décidé de rendre cette fonctionnalité accessible uniquement aux abonnés de ChatGPT Entreprise et ChatGPT Plus. Cette décision, bien que controversée, s’inscrit dans une logique commerciale visant à justifier les coûts élevés des abonnements premium. Pour l’instant, les utilisateurs gratuits ne sont pas inclus dans ce programme et OpenAI reste muet sur un éventuel accès futur au GPT Store pour ces derniers.

Personnalisation simplifiée des chatbots

Le GPT Store se distingue par sa capacité à permettre la configuration de chatbots pour des tâches spécifiques, et ce, sans nécessiter de compétences techniques en développement web. Cette approche démocratise l’accès aux technologies avancées de chatbots, rendant possible leur utilisation par un public plus large, y compris par des petites entreprises ou des utilisateurs individuels. Toutefois, le GPT Store ne sera pas accessible à n’importe qui, OpenAI veut uniquement intégrer des modèles GPT développés par des constructeurs vérifiés.

Rendez-vous la semaine prochaine

L’annonce du lancement mondial du GPT Store est prévu pour la semaine prochaine en France. Bien que la date exacte reste non spécifiée, les utilisateurs du monde entier pourront accéder à ce nouveau store où tout sera gratuit, il n’est pas à exclure qu’OpenAI fournisse bientôt plus de détails via un communiqué officiel.

Impact sur le service client des entreprises

Le GPT Store pourrait être une véritable aubaine pour les entreprises en quête d’amélioration de leur service client par écrit. Les chatbots pourront être alimentés par des données et procédure internes, ce qui offrira une perspective d’interaction client plus fluide, efficace et personnalisée. Ce qui fait peur, c’est qu’on se rapproche encore plus vers des services clients totalement géré par de l’intelligence artificielle, ce qui risque une fois de plus de provoquer des licenciements.

Critères de publication rigoureux

Pour garantir la qualité et la fiabilité des chatbots disponibles sur le GPT Store, OpenAI impose des critères stricts : conformité aux politiques d’utilisation de ChatGPT, vérification des constructeurs et obligation de publication en mode public. Ces mesures visent à maintenir un standard élevé pour les utilisateurs finaux.



À ce jour, OpenAI n’a pas établi de politique de rémunération pour les créateurs de chatbots sur le GPT Store. Cette absence soulève des questions sur le modèle économique de la plateforme, mais il est probable que l’entreprise envisage d’introduire une grille tarifaire avec une commission à l’avenir, ce qui pourrait transformer le GPT Store en une source de revenu significative pour OpenAI.



Source

GPT Store launching next week - OpenAI pic.twitter.com/I6mkZKtgZG — Manish Singh (@refsrc) January 4, 2024

