Bons plans iOS : Fill me up, Audio Looper+ et Clear 2

Les bons plans iOS du jour : 5 applis gratuites, 1 jeu gratuit et 4 promos avec notamment Fill me up, Audio Looper+ et Clear. L'occasion d'économiser 27€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

Clear (App, iPhone / iPad, v2.0, 561 Mo, iOS 15.0, Impending) passe de 4,99 € à gratuit. Mettez toute votre vie en ordre avec Clear, une appli incroyablement simple et ergonomique pour gérer des listes. La version 2 a été complètement repensée et est désormais 100 % gratuite !



Clear 2 est une application de liste de tâches entièrement réécrite et redessinée, optimisée pour l'iPhone avec de futures localisations prévues, présentant un nouveau design bord à bord et des commandes gestuelles innovantes pour la productivité. Elle offre une expérience personnalisée avec plus de 150 millions de combinaisons de thèmes, d'icônes, de polices et de sons, récompensant la productivité avec des objets à collectionner et des sons haptiques. Elle est maintenant gratuite avec des achats optionnels dans l'application pour une personnalisation supplémentaire. Télécharger l'app gratuite Clear





Fill me up (Jeu, Éducation / Jeux de société, iPhone / iPad, v3.3.0, 28 Mo, iOS 12.0, Andrey Spencer) passe de 0,99 € à gratuit. Un jeu de puzzle pour les amateurs du genre.



Bien que l'idée soit ancienne, Fill me up est tout à fait prenant et très difficile par moments ! Un concept basique, mais toujours aussi efficace ! Télécharger le jeu gratuit Fill me up





Applications gratuites iOS :

Résoudre Pythagore PRO (App, iPhone / iPad, v1.35, 30 Mo, iOS 13.0, Flooki) passe de 1,99 € à gratuit. Le calcul d'un triangle rectangle n'est plus un problème avec cette app. Toutes les arêtes sont calculées avec le théorème de Pythagore. Si vous entrez la valeur de deux arêtes, la troisième est calculée. Tous les calculs sont même historisés. Télécharger l'app gratuite Résoudre Pythagore PRO





Calculer le pourcentage PRO (App, iPhone / iPad, v1.06, 30 Mo, iOS 13.0, Flooki) passe de 1,99 € à gratuit. Les calculs de pourcentage ne sont plus un problème avec cette appli. Pour cela, seules 2 des 3 variables doivent être saisies. Tous les calculs sont stockés dans l'historique. Télécharger l'app gratuite Calculer le pourcentage PRO





Laserhouse (App, iPhone / iPad, v15, 10 Mo, iOS 15.0, Tae ho Lee) Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'un compte Clubhouse pour profiter de cette application sociale.



C'est un éditeur de photos simple qui permet de prendre une photo de selfie très rapidement et facilement, puis d'ajouter un filtre sympa sur vos yeux. Il y a des lasers, des étoiles qui explosent - même des barres noires comme celles utilisées dans le film Parasite. Télécharger Laserhouse à 0,99 €





Audio Looper+ (App, iPhone / iPad, v2.4, 3 Mo, iOS 15.6, Daniel Noethen) passe de 1,99 € à gratuit. Audio Looper+ est un outil de bouclage intuitif qui permet de définir un nombre illimité de marqueurs dans un fichier audio, de créer et d'exporter des boucles dans différents formats, et qui offre des fonctionnalités telles que la vitesse de lecture réglable et une navigation facile, tout en sauvegardant des marqueurs pour chaque piste de votre bibliothèque. Télécharger l'app gratuite Audio Looper+





Promotions iOS :

Sigma Theory (Jeu, Action, iPhone / iPad, v1.0.3, 388 Mo, iOS 13.0, Plug In Digital) passe de 6,99 € à 2,99 €. "Sigma Theory" est un jeu de simulation de guerre froide futuriste au tour par tour, où vous dirigez un service de renseignement pour contrôler la "Théorie Sigma", une découverte scientifique révolutionnaire. En tant que directeur d'une cellule d'espionnage, vous recrutez des agents spéciaux pour naviguer dans un monde où les puissances mondiales luttent pour des technologies pouvant modifier radicalement la réalité, offrant des capacités comme l'immortalité ou la destruction de pays entiers.



Regardez le trailer vidéo : Beau, prenant et complètement traduit en français, Sigma Theory est un très bon jeu. Télécharger Sigma Theory à 2,99 €





ScourgeBringer (Jeu, Action / Aventure, iPhone / iPad, v1.0.1, 153 Mo, iOS 11.0, Plug In Digital) passe de 6,99 € à 3,99 €. ScourgeBringer est un rogue-lite de plates-formes nerveux et aux déplacements super fluides. Aidez Kyhra à explorer l'inconnu et taillader sa route à travers les anciennes machines qui gardent les secrets de son passé et peut-être la rédemption de toute l'humanité. Un jeu d'action et de plate-forme à mi-chemin entre Dead Cells et Celeste, mais avec un gameplay qui varie selon si l'on joue sur écran tactile ou avec une manette MFi. Un top jeu ! Télécharger ScourgeBringer à 3,99 €





Boxville (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.16, 1,2 Go, iOS 13.0, Triomatica Games) passe de 4,99 € à 2,99 €. Boxville c'est un mélange entre un film d'animation et un jeu de réflexion combiné. Tout simplement magnifique. Boxville est un jeu de puzzle d'aventure sur des canettes sans voix vivant dans la ville des boîtes et dessinant des griffonnages sur des cartons pour raconter les histoires.

Boxville est bon pour jouer seul pour plonger dans l'atmosphère et défier votre cerveau avec des énigmes et des énigmes logiques sophistiquées, ou jouer avec un ami ou une famille pour partager des expériences audiovisuelles uniques et résoudre les énigmes ensemble. Télécharger Boxville à 2,99 €