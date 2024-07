Le constructeur automobile Polestar estime que CarPlay est important

Aujourd'hui, il est presque indispensable de proposer à sa clientèle un système maison (comme le fait Tesla) ou les systèmes Apple CarPlay/Android Auto. Le constructeur automobile belge Polestar a révélé accorder une importance toute particulière au divertissement à bord de ses véhicules. Une récente interview à TechCrunch sous-entend à quel point Apple CarPay est devenu une "nécessité" dans les véhicules modernes.

Polestar est attaché à Apple

Polestar, un acteur majeur dans le domaine des véhicules électriques, a récemment fait un commentaire au CES 2024 qui a lieu à Las Vegas, le PDG Thomas Ingenlath a rappelé l'importance de l'intégration d'Apple CarPlay dans ses véhicules. Depuis ses débuts, Polestar a principalement introduit les applications et services de Google dans ses voitures électriques, cette collaboration de premier plan avec la société californienne a abouti à l'intégration de Google directement dans les voitures Polestar. Le système est alimenté par Android Automotive OS, qui est également utilisé dans les voitures Volvo et propose des applications telles que YouTube et Amazon Prime Video.

Nous avons un système vraiment fantastique avec Google. Google Built-in offre la meilleure expérience.



Malgré cette forte intégration de Google, Ingenlath a insisté sur l'importance de maintenir à la fois Android Auto et Apple CarPlay. Cette décision reflète une compréhension profonde des besoins et préférences des clients de Polestar. Beaucoup d'entre eux sont totalement ancrés dans l'écosystème Apple et retirer CarPlay pourrait conduire à une grande déception, a expliqué le PDG.

Ingenlath a indiqué que l'option de CarPlay est plus qu'une simple fonctionnalité, c'est un élément clé dans le choix du consommateur au moment de l'achat du véhicule. Supprimer cette option n'est pas envisageable pour Polestar, car cela limiterait le choix des clients et une approche comme celle-ci n'est jamais positive pour vendre des véhicules.



Depuis plusieurs années chez Polestar, Android Auto et Apple CarPlay fonctionnent comme des interfaces secondaires au-dessus du système d'exploitation de base du véhicule. Cela permet aux utilisateurs de choisir l'interface qui fonctionnera avec leur smartphone, ce qui assure après une expérience de conduite plus personnalisée et satisfaisante.



Par ailleurs, Thomas Ingenlath a annoncé que le navigateur Chrome allait être déployé sur Polestar 2 en version bêta, les conducteurs pourront naviguer sur internet, mais exclusivement quand le véhicule est à l'arrêt. D'autres améliorations vont aussi arriver prochainement, notamment pour Google Maps qui va voir son interface être enrichie.

