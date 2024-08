Les douaniers à Berlin confisquent les Apple Vision Pro

Depuis le 2 février, l’Apple Vision Pro est commercialisé aux États-Unis. Le problème, c’est que l’ordinateur spatial n’est disponible que dans le pays natal d’Apple, ce qui provoque sans surprise une gigantesque frustration chez les clients Apple vivant à l’étranger. L’une des solutions est bien évidemment de prendre des billets d’avion et d’aller chercher le précieux dans un Apple Store américain. Si on a pu voir de nombreuses personnes se laisser tenter ces derniers jours, la douane de Berlin a décidé de confisquer les Vision Pro qui entrent dans le pays sans avoir payé la taxe à l’importation.

8 Apple Vision Pro déjà confisqué

Les autorités douanières à Berlin ont pris des mesures drastiques contre les personnes tentant d’introduire clandestinement l’Apple Vision Pro en Allemagne sans s’acquitter des taxes d’importation nécessaires. L’Apple Vision Pro n’est pour l’instant disponible qu’aux États-Unis, cette exclusivité (qui fait tourner la tête de certains) a poussé de nombreux adeptes, y compris des Allemands, à se rendre outre-Atlantique pour acquérir l’appareil. Cependant, leur retour en Allemagne s’est avéré chaotique, certains ont été arrêtés par les douanes à leur arrivée à l’aéroport de Berlin.



À ce jour, environ huit personnes ont été interceptées par les douanes pour avoir tenté d’importer l’Apple Vision Pro sans le déclarer correctement. Les règlements exigent que les entreprises s’enregistrent pour une importation manuelle, tandis que les particuliers sont tenus de déclarer leurs appareils en passant par la zone rouge à l’arrivée à l’aéroport. Cette mesure vise à assurer le respect des obligations fiscales et douanières.

Les voyageurs ayant ramené l’Apple Vision Pro ont dépassé l’exemption de droits de douane fixée à 430 euros. Bien que l’Allemagne n’applique pas de droits de douane sur les ordinateurs, une déclaration en douane reste indispensable. La non-conformité à cette exigence entraîne des poursuites fiscales pénales et la confiscation de l’appareil. La restitution de l’appareil confisqué peut s’étendre sur une période pouvant atteindre un an, ajoutant une couche supplémentaire de frustration pour les consommateurs.



Bien que l’incident se soit produit en Allemagne, d’autres pays de l’Union européenne pourraient également appliquer des mesures similaires. Si vous prévoyez de partir aux États-Unis, faites preuve de prudence et renseignez-vous sur les lois et réglementations douanières applicables afin d’éviter de telles mésaventures, surtout quand vous êtes si proche du but : ramener un Vision Pro à la maison !



Si vous arrivez à contrôler l’excitation autour du Vision Pro, il est bien évidemment préférable d’attendre les prochaines vagues de lancement de l’ordinateur spatial. La dernière indiscrétion en date a mentionné un possible lancement en Chine, au Royaume-Uni et peut-être en France vers le mois d’avril ou mai.



Source