Apple Vision Pro et la confidentialité, Apple nous dit tout !

L'Apple Vision Pro est un appareil qui possède de nombreux capteurs et caméras pour son fonctionnement et pour l'enrichissement de l'expérience utilisateur. Entre de mauvaises mains, une multitude d'informations peuvent fuiter au détriment de la vie privée de l'utilisateur. Capture de vos pièces de domicile, analyse de votre intérieur pour découvrir vos besoins pour de futures publicités ciblées, détection du nombre de personnes qui vivent avec vous... Les idées peuvent être diverses, mais heureusement, Apple promet qu'aucune dérive de ce genre n'arrive quand vous utilisez son Vision Pro.

Un engagement fort dans le domaine de la confidentialité

Depuis plusieurs années, Apple met le paquet sur la confidentialité et le respect de votre vie privée, que ce soit sur iOS, iPadOS, macOS... l'entreprise fait des efforts considérables pour que des développeurs malintentionnés ne récupèrent pas de donnée personnelle à votre insu. Si nous avons pu voir une multitude de publicités mettant en avant l'avancée majeure qu'a iOS dans le domaine de la confidentialité, Apple n'hésite pas non plus à rappeler sur son site internet que le Vision Pro n'échappe pas aux préoccupations du respect de la vie privée.



Dans un PDF dédié, Apple explique que lors de la conception de visionOS et du Vision Pro, l'accent a été mis sur la confidentialité afin que la première génération de l'ordinateur spatial réponde à toutes les attentes des consommateurs.

Pour rassurer les plus méfiants, Apple explique que plusieurs mesures ont été prises :

Nous avons intégré du matériel et des logiciels à l'Apple Vision Pro pour protéger vos informations à la lumière des défis uniques que pose l'informatique spatiale en matière de protection de la vie privée. Les fonctionnalités d'Apple Vision Pro, qu'il s'agisse de l'utiliser avec les yeux et les mains ou d'afficher du contenu numérique dans votre espace physique, intègrent également la protection de la vie privée. Quatre principes de protection de la vie privée guident tout ce que nous faisons chez Apple, y compris les nouvelles fonctionnalités d'Apple Vision Pro. Ces quatre principes sont les suivants : minimisation des données, traitement sur l'appareil, transparence et contrôle, et sécurité.

Apple reconnait également que les endroits où on utilise le Vision Pro peuvent être des endroits "intimes" comme une chambre, une salle de bain, un salon ou encore un bureau.

Les endroits où vous utilisez Apple Vision Pro, comme à la maison, ont souvent des informations détaillées sur votre vie personnelle. Des objets sur votre bureau à qui est dans la pièce avec vous, les données sur votre environnement sont protégées par visionOS. visionOS mélange les applications avec votre environnement entièrement sur l'appareil, de sorte que les applications que vous utilisez n'ont pas besoin d'accéder aux informations sur l'environnement. visionOS construit un modèle tridimensionnel pour cartographier votre environnement sur l'appareil. Apple Vision Pro utilise une combinaison de données d'appareil photo et de données LiDAR pour cartographier la zone autour de vous et enregistrer ce modèle sur l'appareil. Le modèle permet à visionOS de vous alerter des obstacles réels, ainsi que de refléter de manière appropriée l'éclairage et les ombres de votre espace physique. visionOS utilise le traçage de rayons audio pour analyser les propriétés acoustiques de votre pièce sur l'appareil afin de s'adapter et de faire correspondre le son à votre espace. Le maillage de scène sous-jacent est stocké sur l'appareil et crypté avec votre code d'accès si celui-ci est défini. Par défaut, les applications ne peuvent accéder à aucune information sur votre environnement. Les applications peuvent également ouvrir un espace complet pour une expérience plus immersive, où le contenu d'autres applications disparaît et l'application peut créer des fenêtres, des volumes et du contenu illimité. Avec votre permission, les applications dans un espace complet peuvent accéder aux données de l'environnement pour prendre en charge des expériences plus immersives.

En conclusion, Apple garantit que son Vision Pro privilégie le traitement des données en interne, minimisant ainsi le partage d'informations avec Apple ou des tiers. L'objectif est de traiter autant d'informations que possible directement sur l'appareil, sans recourir à des serveurs externes.