Apple affirme respecter la loi européenne sur les stores tiers et ne comprend pas les critiques

Dès le mois prochain, Apple va lancer en Europe la mise à jour iOS 17.4, celle-ci inclura la possibilité de télécharger des applications en dehors de l’App Store. Cela signifie qu’Apple n’aura aucun contrôle sur les transactions et ne pourra pas vérifier la fiabilité de l’application. Si Apple affirme respecter les nouvelles règles qui s’apprêtent à entrer en vigueur, beaucoup de concurrents affirment le contraire. Pour la première fois, un porte-parole d’Apple a fait une déclaration officielle au média AppleInsider.

Apple confirme que tout a été fait pour respecter les nouvelles règles dans l’Union européenne

Apple se trouve au cœur d’une polémique liée à son adaptation aux exigences législatives de l’Union européenne concernant l’ouverture des plateformes numériques à des stores tiers. Accusée de réaliser un effort minimal pour se conformer à la loi sur les marchés numériques de l’UE, la firme de Cupertino a récemment dévoilé un plan visant à autoriser l’accès à des magasins d’applications alternatifs pour les développeurs, une initiative prévue pour janvier 2024.



Cette mesure intervient en réponse aux directives strictes imposées par l’Union européenne pour briser le monopole des géants technologiques sur les marchés numériques, en favorisant une plus grande concurrence et en offrant plus de choix aux consommateurs (contenus et tarifs). Cependant, la proposition d’Apple a suscité un torrent de critiques de la part de grandes entreprises technologiques telles que Spotify et Epic Games. Le créateur de Fortnite a évoqué une “conformité malveillante”, suggérant que les efforts d’Apple pour s’ouvrir aux stores tiers seraient à la fois réticents et calculés pour maintenir ses avantages concurrentiels.

L’affaire a pris une tournure plus complexe avec les accusations portées par Meta et Microsoft, affirmant qu’Apple ne respectait pas pleinement les nouvelles lois de l’UE. En réponse à ces allégations, Apple a mis en avant sa collaboration étroite avec la Commission européenne tout au long de l’année, dans le but de respecter scrupuleusement les exigences légales tout en instaurant des mesures de sécurité renforcées pour protéger les utilisateurs.



La date butoir pour l’application des modifications requises par la loi sur les marchés numériques est fixée au 7 mars 2024. Apple se trouve donc face à un défi majeur : trouver le juste équilibre entre l’ouverture de son écosystème aux stores d’applications tiers et la préservation de la sécurité et de la qualité de l’expérience utilisateur, pierres angulaires de sa réputation mondiale.



Voici la déclaration complète d’Apple à AppleInsider, il y a quelques minutes :