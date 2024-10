Bons plans iOS : Goat Simulator 3, FocusByte, Endling et The Deck of Many Things

Les bons plans iOS du jour : 4 applis gratuites, 1 jeux gratuits et 10 promos avec notamment Goat Simulator 3, FocusByte, Endling et The Deck of Many Things. L'occasion d'économiser 65€ !



Quotidiennement, la rédaction vous déniche les meilleures affaires du jour sur l'App Store : app gratuite, jeu gratuit ou en promo pour une durée limitée. Si une application iOS vous tente, dépêchez-vous de la télécharger pendant les soldes ! Les développeurs peuvent remonter le prix à tout moment, c'est aussi ça un bon plan iPhone ou un bon plan iPad.

Jeux gratuits iOS :

The Deck of Many Things (Jeu, Divertissement, iPhone, v1.2, 54 Mo, iOS 12.0, Jeremy Petter) passe de 1,99 € à gratuit. Faites l'expérience du grand frisson et du grand regret de piocher dans le Deck de nombreuses choses. Organisez une rencontre sans avoir à jouer des cartes ou à feuilleter des pages, grâce à une interface gestuelle et à des cartes entièrement illustrées. L'application prend en charge la plupart des éditions du jeu de rôle le plus populaire au monde. Télécharger le jeu gratuit The Deck of Many Things





Applications gratuites iOS :

FocusByte (App, iPhone / iPad, v1.4.6, 59 Mo, iOS 14.0, MindGarden LLC) passe de 1,99 € à gratuit. Similaire à des applications comme flora, forest, eggzy et study bunny, Focusbyte est un minuteur de concentration basé sur la méthode pomodoro. De nos jours, rester concentré demande beaucoup d'efforts et de motivation, et avec autant de résistance, il devient presque impossible de se concentrer pendant de longues périodes de temps. Focusbyte transforme l'étude et le travail en une aventure où, pendant que votre minuteur est activé, vous partez à la chasse au trésor. Si vous quittez l'application pendant la durée du minuteur, vous perdez le trésor, mais si vous persévérez, vous serez récompensé par des pièces de monnaie et des points d'expérience qui vous permettront d'améliorer votre avatar. Télécharger l'app gratuite FocusByte





Yesterday For Old Reddit (App, iPhone / iPad, v2.0.0, 4 Mo, iOS 16.5, Ritinkar Pramanik) passe de 2,99 € à gratuit. Une extension Safari qui fait revivre l'ancienne interface de Reddit. Compatible avec le mode sombre et optimisée pour l'affichage sur smartphone. Télécharger l'app gratuite Yesterday For Old Reddit





Not A Film Camera (App, iPhone, v4.9.1, 37 Mo, iOS 16.4, Trevor Welsh) passe de 3,99 € à gratuit. Il suffit de viser et de photographier - vous pouvez prendre jusqu'à 24 photos par rouleau de film. Donnez vie à vos photos dans la chambre noire - sélectionnez un film et regardez vos photos numériques se transformer en photos argentiques nostalgiques. Enregistrez ou partagez vos nouvelles photos vintage - améliorez-les encore en les exportant avec le cadre stylisé de votre choix. Une fois que vous avez développé un rouleau de film, vous pouvez immédiatement commencer à en tirer un autre. C'est la magie du [nafc]. Télécharger l'app gratuite Not A Film Camera





HEIC images batch converter (App, iPhone / iPad, v3.3, 11 Mo, iOS 12.0, Aliaksandr Melnikau) passe de 2,99 € à gratuit. Une app pour exporter les photos HEIC de l'iPhone vers des fichiers JPEG (avec réglage du taux de compression) et PNG. Sans pub, sans collecte de données et très simple ! Télécharger l'app gratuite HEIC images batch converter





Promotions iOS :

Goat Simulator 3 (Jeu, Action / Simulation, iPhone / iPad, v1.5.7, 1,9 Go, iOS 16.0, Coffee Stain Publishing) passe de 9,99 € à 2,99 €. Pilgor est de retour sur mobile ! Pour ceux qui ne l'auraient jamais remontrée, il s'agit d'une chèvre qui a très certainement été inspirée par GTA ! Dans Goat Simulator 3 Mobile, explorez et détruisez le même monde ouvert que sur PC ou console : mettez des coups de tête aux gens, conduisez sans permis, faites du yoga… comme dans la vraie vie, quoi !



Il s'agit d'une version premium qui prend en charge le mode multijoueur en coopération et offre toutes les fonctionnalités des autres plateformes. Télécharger Goat Simulator 3 à 2,99 €





Goat Simulator Waste of Space (Jeu, Simulation / Aventure, iPhone / iPad, v2.0.8, 872 Mo, iOS 13.0, Coffee Stain Publishing) passe de 6,99 € à 2,99 €. Vous en avez déjà fini avec l'apocalypze de zombis de Goat Z et vous avez fait copain-copain avec les PNJ du monde informatisés de Goat MMO Simulator. Qu'est-ce qu'il peut bien vous rester à faire ? La réponse est simple : RIEN ! C'est pourquoi nous allons laisser la terre derrière nous et voyager dans l'espace !



Une fois encore, le côté parodique est réussi et le concept de mettre tout et surtout n'importe quoi dans une map fonctionne toujours à merveille.



Quel plaisir de découvrir toutes les références, mini jeux et autres débilités à faire à droite à gauche. Télécharger Goat Simulator Waste of Space à 2,99 €





Goat Simulator MMO Simulator (Jeu, Simulation / Aventure, iPhone / iPad, v2.0.8, 869 Mo, iOS 13.0, Coffee Stain Publishing) passe de 6,99 € à 2,99 €. Coffee Stain Studios propose une variante de son célèbre GTA avec une chèvre : un MMO (massivement multijoueur en ligne). Une recette agrémentée des joueurs du monde entier, ça ajoute du piment ! Télécharger Goat Simulator MMO Simulator à 2,99 €





Goat Simulator PAYDAY (Jeu, Simulation / Action, iPhone / iPad, v2.0.7, 717 Mo, iOS 13.0, Coffee Stain Publishing) passe de 5,99 € à 2,99 €. Un énième jeu d'action loufoque dans lequel vous prenez le contrôle de la célèbre chèvre déjantée pour aller mettre le bazar dans les environs. S'il est difficile de décrire Goat Simulator, disons simplement qu'on peut interagir avec la plupart des objets du décor ainsi qu'avec les habitants. La chèvre peut marcher, courir, sauter, donner des coups de cornes, se rouler par terre et tirer des objets avec sa langue. Les combinaisons de ces mouvements en interaction avec les différents objets disponibles donnent de nombreuses possibilités d'actions. La version PAYDAY transforme les animaux en criminels ! Télécharger Goat Simulator PAYDAY à 2,99 €





Forest Golf Planner (Jeu, Sports, iPhone / iPad, v1.30, 83 Mo, iOS 11.0, Kairosoft Co.,Ltd) passe de 5,99 € à 2,99 €. Quelque part en banlieue, il existe un coin de verdure préservé, un petit coin de paradis... Et à partir d'aujourd'hui, c'est votre propre terrain de golf !



Pas d'expérience en golf ou en affaires ? Aucun problème ! Il est facile de commencer à construire de nouveaux équipements et à attirer vos premiers clients.



Gravissez les échelons et vous pourrez agrandir votre parcours en y ajoutant de nouveaux trous. Changez le paysage et ajoutez des décorations uniques pour vous approprier le parcours !



Chaque année, les parcours de tout le pays sont classés du pire au meilleur - pouvez-vous arriver en tête ? Télécharger Forest Golf Planner à 2,99 €





Jumbo Airport Story (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.45, 76 Mo, iOS 11.0, Kairosoft Co.,Ltd) passe de 5,99 € à 2,99 €. Transformez votre tout nouvel aéroport en un point de repère international de renommée mondiale qui regorge de divertissements !



Construisez d'abord des installations telles que des bistros et des librairies pour que les visiteurs soient à l'aise.

Mais ce n'est pas tout, il faut également prévoir de quoi se reposer, des zones vertes et mêmes des foires pour occuper les visiteurs.



Un excellent titre de Kairosoft qui nous propose toujours des petits bijoux de gestion. Télécharger Jumbo Airport Story à 2,99 €





Endling (Jeu, Simulation / Aventure, iPhone / iPad, v1.3.2, 1,3 Go, iOS 14.0, HandyGames) passe de 9,99 € à 4,99 €. Découvrez un monde ravagé par l'homme à travers les yeux du dernier renard sur Terre dans cette aventure écologique aussi belle que passionnante. Explorez des environnements en 3D à défilement latéral et défendez vos petites boules de poils, nourrissez-les, regardez-les grandir, remarquez leurs personnalités uniques et leurs peurs, et surtout, aidez-les à survivre.



Utilisez le couvert de la nuit pour guider furtivement votre litière vers un endroit plus sûr. Passez la journée à vous reposer dans un abri improvisé et planifiez soigneusement votre prochain mouvement... Beau et passionnant ! Télécharger Endling à 4,99 €





Townsmen Premium (Jeu, Simulation, iPhone / iPad, v1.14.8, 135 Mo, iOS 10.0, HandyGames) passe de 2,99 € à 0,99 €. Transformez votre modeste bourgade en un empire médiéval prospère, enrichi par une économie dynamique et peuplé de villageois épanouis, grâce à l'exploitation des ressources naturelles, la récolte agricole et la levée des taxes. Tout en embellissant votre cité avec des constructions majestueuses et des espaces verts, assurez la sécurité de vos habitants contre les menaces de bandits en mobilisant des soldats et en érigeant des tours de garde, pour régner sereinement depuis votre château. Télécharger Townsmen Premium à 0,99 €





El Hijo (Jeu, Aventure, iPhone / iPad, v1.0.3, 1,2 Go, iOS 13.0, HandyGames) passe de 9,99 € à 4,99 €. "El Hijo - A Wild West Tale" est un passionnant jeu de western-spaghetti, dans lequel vous guidez un jeune garçon dans sa quête pour retrouver sa mère.



À six ans, "El Hijo" doit toujours se faufiler à travers les dangers de son monde. Au fur et à mesure qu'il surmonte ses difficultés, il gagne en confiance et en ruse tout en multipliant les stratagèmes pour échapper à ses ennemis. Au cours de son voyage, il se retrouvera dans un monastère isolé, un désert rude et impitoyable et une ville frontalière pleine de crimes et de vilenies.



"El Hijo" est un jeu où la discrétion est de mise. La violence est troquée contre l'espièglerie et la légèreté d'un jeune enfant. Le jeu des ombres est au cœur du jeu et "El Hijo" devra souvent se cacher. Télécharger El Hijo à 4,99 €