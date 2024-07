L'application de retouche Topaz Photo AI passe en version 3

Topaz Photo AI, un nouveau venu dans le domaine de la retouche photo, loué par les photographes pour ses fonctionnalités stupéfiantes à base d'intelligence artificielle, vient de recevoir une mise à jour majeure 3.0. Au programme, une nouvelle interface, des pré-réglages, de l'ancrage et plus encore pour nettoyer les images floues ou bruitées.

Un concurrent sérieux à Photoshop

L'équipe de Topaz Photo AI a annoncé la nouvelle version sur le site d'assistance de l'entreprise, listant les changements suivants :

Refonte de l'interface utilisateur avec le style Topaz UI

Amélioration du glisser-déposer et de la réorganisation

Ajout d'une gestion des préréglages de base

Ajout d'une fonction d'ancrage et de désancrage des fenêtres

Possibilité d'ajouter plusieurs fois la récupération de texte

Possibilité d'ajouter plusieurs fois la fonction de récupération des visages

Activation du réglage de l'éclairage pour les images RAW

Activation de l'équilibrage des couleurs pour les images RAW

Correction du blocage de l'ajustement de l'éclairage sur M3 avec macOS 14.4 et supérieur

Correction du changement de modèle dans De-noise qui ne met pas à jour l'aperçu

Correction du suffixe de sortie d'exportation ne correspondant pas à l'ordre des améliorations

Ajout d'une préférence pour l'intensité de l'éclairage RAW Adjust

Ajout d'un profil d'appareil photo pour Panasonic G9M2

Ajout d'un profil de bruit pour Sony ILCE-6700

Outre l'interface plus ergonomique, dont les fenêtres ancrables, les points forts de cette mise à jour 3.0 sont la possibilité d'enregistrer les combinaisons de filtres couramment utilisées dans une pile unique avec vos paramètres et sélections intégrés en tant que préréglage. Vous pouvez ainsi facilement réutiliser ces paramètres sur d'autres images, idéal pour le traitement par lot et la cohérence d'une série par exemple. Une fonction que l'on trouve sur Photoshop ou Pixelmator Pro depuis un moment.



De plus, vous pouvez réorganiser et combiner les effets dans n'importe quel ordre pour choisir ce qui se passe en premier dans la chaîne d'édition.



Toujours pour les professionnels, on trouve la possibilité d'ajuster la balance des couleurs et l'éclairage des fichiers RAW directement dans Topaz Photo AI à l'aide de filtres basés sur l'IA. Vous pouvez faire tout cela en plus du débruitage des fichiers RAW, ce qui donne une meilleure finition. Comme toujours avec Topaz Photo, on a l'impression d'avoir un meilleur appareil photo sans l'avoir changé.



L'équipe de Topaz Photo AI est loin d'avoir terminé son travail, mais propose des mise à jour très régulièrement. En moins de deux ans, nous avons droit à 86 versions, souvent avec de vraies nouveautés. Si vous êtes intéressé, le logiciel est vendu 199 $ sur Mac et PC sur le site officiel. Espérons un portage sur iPad prochainement.