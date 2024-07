Tesla licencie 10% de son effectif mondial

En période d’inflation, les entreprises américaines sont nombreuses à procéder à des vagues de licenciements, même sans difficulté financière. Tesla vient d’annoncer à plus de 10% de son effectif mondial qu’il était temps pour eux de tourner la page, les personnes concernées ont reçus un message d’Elon Musk pour les remercier de ces nombreuses années à participer à l’évolution et au succès de Tesla !

Plus de 14 000 personnes qui se retrouvent sans emploi

Tesla va procéder au licenciement de plus de 10% de ses employés à l’échelle mondiale, ce qui va affecter au moins 14 000 salariés sur un total d’environ 140 000, la nouvelle a été divulguée via un mail interne qui a fuité. Ces derniers mois, des indices pointant vers des réductions d’effectifs chez Tesla étaient perceptibles, notamment la suspension des attributions de récompenses en actions et la diminution de la production à la Gigafactory de Shanghai. Le mail envoyé par Elon Musk aujourd’hui n’a fait que confirmer ces rumeurs.



Parmi cette vague de licenciements se trouve deux hauts dirigeants de Tesla, la mention “affilié à Tesla” qui est affichée sur leurs profils X a subitement disparu, il y a quelques heures. Cela laisse clairement sous-entendre que la direction de l’entreprise a été touchée par les récents licenciements d’Elon Musk.

Des ventes en baisses qui expliquent cette vague de licenciements

L’impact de ces licenciements se reflète dans les performances commerciales récentes de Tesla. Le rapport de livraison trimestriel de l’entreprise a révélé une baisse des estimations de livraison et un recul des ventes d’une année sur l’autre, principalement attribuable au ralentissement du marché chinois.



En Chine (un marché crucial pour Tesla et classé parmi les trois plus importants) les ventes de véhicules Tesla ont chuté ces derniers mois. Tout comme Apple, la Chine est l’un des pays les plus importants pour l’entreprise d’Elon Musk, une perte de vitesse se traduit toujours par une diminution du chiffre d’affaires et des bénéfices en chute libre.

Le mail d’Elon Musk aux équipes de Tesla